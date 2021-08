ONE NIGHT GALLERY LOVE RIZI deschide publicului Grădina TVR Molière printr-o expoziție de new media art

Miercuri, 11 august, cea de-a 16-a ediție One Night Gallery și prima de anul acesta va avea loc la Grădina TVR Molière și va prezenta instalațiile de new media art realizate de studioul RIZI. One Night Gallery Love RIZI este găzduită de Grădina TVR Molière, prilej cu care marchează cei 65 de ani împliniți de la prima transmisiune a televiziunii române.

Înființat în 2013 de către un arhitect si un specialist în comunicare și multimedia, RIZI este un studio de design la intersecția dintre arhitectură, tehnologie și comunicare, care explorează diverse căi pentru a transmite emoția prin intermediul tehnologiei. Cu focus pe experience design, studioul reunește publicul și tehnologia prin proiecte cross-media atât în mediul fizic, cât și în cel digital prin proiecte precum expoziția de artă digitală BIOS, designul multi-media pentru pavilionul României la Bienala de Arhitectură de la Veneția 2021, arhiva digitală a Muzeului Țăranului Român, instalații cu lumină pentru festivaluri din România și din Franța.

În cadrul artshow-ului One Night Gallery #16, al cărui concept este ELEMENTS, designul întâlnește natura – cele patru elemente primordiale ale naturii pământul, focul, apa și aerul comunică cu cele patru elemente esențiale din design, punctul, linia, planul și forma. Lumina și spațiul sunt elementele comune care leagă cele două lumi, cea naturală de cea artificială și sunt transpuse astfel cele 9 instalațiile arhitecturale.

Printre instalațiile expuse se numără: o instalație arhitecturală cinetică, o instalație cu vapori de apă care se joacă prin culoare, o instalație cu lumină care se modifică în funcție de mișcările făcute de vizitatori, o reinterpretate vizuală a focului printr-o construcție arhitecturală, o instalație interactivă care va permite publicului să se joace cu ideea de comuniune a apei cu focul și altele care compun o experiență multisenzorială prin lumină, sunet și mișcare.

Arhitectura expoziției este pusă în evidență și mai mult prin spațiul inedit – primul sediul al Televiziunii Române. Studioul din Molière, actuala casă de producție TVR, este un amestec de natură și viață urbană, un loc care amintește de modul în care tehnologia a evoluat de-a lungul timpului și rolul pe care îl are ca mediu de creație și, totodată, ca modalitate de păstrare și arhivare a produselor artistice și culturale. Studiourile Televiziunii Române au fost, preluate în 1956 și au găzduit numeroase și valoroase producții de film și teatru. Cu această ocazie, One Night Gallery va sărbători împreună cu TVR, 65 de ani de la prima emisie, un moment marcant al peisajului cultural românesc.

Astfel, în cadrul expoziției vor fi prezentate fragmente din producțiile Teatrului Național de Televiziune – parte din proiectul de digitalizare al arhivei televiziunii – secvențele vor fi resurse de inspirație pentru artiști, ce vor realiza un colaj care îmbină elementele arhitecturale ale fațadei cu scene de atmosferă și cadre cu peisaje din producțiile: „Aranca” după Cezar Petrescu și „Apostolul Bologa” după romanul lui Liviu Rebreanu, regizate de Dominic Dembinski, „Cum vă place” de William Shakespeare și „Meșterul Manole” de Lucian Blaga în regia Olimpiei Arghir și altele.

Această ediție One Night Gallery va da startul unei serii de expoziții care vor avea loc în toată țara, adăugând încă 3 orașe în itinerariul său până la finalul anului.