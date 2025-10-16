OPRAH WINFREY VINE ÎN ROMÂNIA. UNDE O PUTEM VEDEA PE „QUEEN OF ALL MEDIA”

În septembrie 2026, Romexpo va fi scena Brand Minds, conferința care aduce în capitală lideri, antreprenori și specialiști din întreaga lume.

Pentru prima dată în România, celebra Oprah Winfrey va urca pe scenă, oferind participanților o ocazie rară de a învăța direct de la una dintre cele mai influente femei ale lumii.

„Supranumită «Queen of All Media», Oprah Winfrey este totodată și una dintre cele mai influente femei din SUA. Cu un mesaj constant despre responsabilitatea personală și puterea de a îmbunătăți lumea, ea a redefinit rolul televiziunii, a inspirat milioane de oameni și a creat un model de leadership bazat pe autenticitate, empatie și curaj”, spun organizatorii evenimentului.

Debutul ei în cinematografie, cu rolul din „The Color Purple” (1985), regizat de Steven Spielberg, i-a adus o nominalizare la Premiile Oscar și a marcat începutul unei cariere impresionante. Timp de 25 de sezoane, Oprah a revoluționat televiziunea prin „The Oprah Winfrey Show”, iar în 1996 a lansat clubul de carte „Oprah”, care a influențat masiv piața editorială. În plus, inițiativa „Oprah’s Angel Network” a finanțat proiecte caritabile globale, recompensate cu numeroase premii.

Pe lângă Oprah, la București va veni și Seth Godin, legendă a marketingului la nivel mondial, recunoscut pentru modul în care deciziile de cumpărare sunt influențate într-o eră a opțiunilor infinite. Autor a 21 de cărți bestseller traduse în 40 de limbi, Seth Godin a fost inclus în Direct Marketing Hall of Fame și Marketing Hall of Fame, iar blogul său este considerat unul dintre cele mai populare din lume.

Brand Minds 2026, ajuns la cea de-a 12-a ediție, se va desfășura pe 16 și 17 septembrie și va reuni peste 5.000 de participanți din peste 50 de țări. Alături de vedetele internaționale, conferința va găzdui și experți de renume în leadership și strategie. Pe 16 septembrie, Loredana Pădurean, profesor premiat la MIT și Boston Northeastern University, va oferi soluții pentru construirea echipelor de top în era muncii hibride, folosind cadrul său „Smart Skills”. Stéphane Garelli, expert în economie globală și fondator al IMD World Competitiveness Center, va analiza strategiile prin care națiunile și companiile prosperă în contextul economic actual.

