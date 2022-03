Oscar 2022 | Ce conține cadoul în valoare de peste 100.000 $ oferit tuturor nominalizaților

Cea de-a 94-a ediție a Premiilor Academiei va avea loc duminică, 27 martie, la Los Angeles. Pentru al douăzecilea an consecutiv, toți nominalizații vor pleca cu cadouri. Iată ce se ascunde în cadouri, anul acesta.

De la Kristen Stewart la Will Smith, niciunul dintre nominalizații la Premiile Oscar nu va pleca acasă cu mâinile goale. Pentru al douăzecilea an consecutiv, Distinctive Assets – o companie specializată în marketing și plasare de produse – va oferi fiecăruia dintre ei o cutie plină cu produse și servicii de lux. Și ca în fiecare an, apare aceeași întrebare: ce conține această celebră cutie?

Costul său este estimat la peste 100.000 de dolari. Fondatorul Distinctive Assets, Lash Fary, afirmă totuși pentru Athletech News că „Scopul principal nu este acela de a proiecta o cutie prea scumpă. Un cadou care face plăcere nu are nimic de-a face cu cantitatea lui.”

Printre cadourile „care le vor fi pe plac” nominalizaților din acest an: un teren (de suprafață necunoscută) în Scoția. Proprietatea care le va acorda automat titlul de „Lord sau Lady of Glencoe”, potrivit The Independent. Fiecare nominalizat va avea dreptul la un sejur la Castelul din Torino, privatizat pentru el și oaspeții lor (cost estimat: 50.000 de dolari).

Aceștia se vor putea bucura, ca și anul trecut, de o sesiune la Art Lip, o clinică de chirurgie estetică condusă de dr. Thomas Su. Specializat în tehnici inovatoare de liposucție, el oferă în special un tratament numit „Celebrity Arm Sculpting”.

Restul conținutului, care este foarte divers, variază de la o perie Tangle Teezer la o selecție de tratamente de „întinerire” la cabinetul de lux al Dr. Konstantin, ulei de măsline infuzat cu sclipici auriu, lumânări, ciocolată, 4 nopți pentru două persoane într-una din unitățile complexului hotelier balnear Golden Door, diferite tipuri de alcool sau chiar și un kit pentru a-ți face propria cafea acasă.

Axată pe renaștere după doi ani de izolare, cadoul nominalizaților va conține și produse legate de bunăstare și fitness, precum un set de îngrijire a pielii cu CBD nano-amplificat, antrenamente de fitness la domiciliu cu celebrul antrenor Diego Sebastian, un serviciu personalizat de livrare a mesei, sau chiar o sesiune de coaching cu Nicola Fernandez, un șaman specializat în dragoste de sine.