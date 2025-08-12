OZANA BARABANCEA A SLĂBIT EXTREM DE MULT. E DE NERECUNOSCUT!

Ozana Barabancea a reușit să slăbească 24 de kilograme în doar trei luni, iar acum îmbracă hainele fiicei sale, Gloria.

Artista a mărturisit că rezultatul nu este datorat unei diete drastice sau operației de micșorare a stomacului, ci unui stil de viață sănătos pe care îl urmează cu strictețe.

Recent, pe pagina sa de Facebook, vedeta a împărtășit câteva fotografii și un mesaj în care anunță că a slăbit 24 de kilograme în trei luni, fără să se înfometeze. Artista spune că se simte excelent în pielea ei și este decisă să mențină un regim alimentar sănătos, renunțând la tentațiile culinare nesănătoase.

„M-am înjumătățit în ultimele trei luni! Minus 24 de kg! Luați d-aici! Îmbrac hainele Gloriei pentru că acum îmi permit!(…) Pentru că mănânc și mă hrănesc, pentru că am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram dependentă! Am renunțat la alimentele otrăvitoare din supermarketuri și m-am disciplinat! Mă hrănesc, nu mă otrăvesc și nu mă las ispitită de multe gusturi ademenitoare, dar dăunătoare! (…) Admirația oglinzii îmi șoptește zilnic: «Hai Ozana că poți!». Cel mai frumos cadou pe care-l voi primi de ziua mea este o greutate ca în liceu. Acolo e ținta mea. Să întineresc frumos! Vă pup!”, este mesajul transmis de Ozana Barabancea.

De-a lungul anilor, Ozana Barabancea a avut fluctuații semnificative de greutate, pe care le-a pus pe seama unui stil de viață haotic. În 2017, ea a trecut printr-o operație de micșorare a stomacului, având în acel moment o greutate de 114 kilograme.

Despre operația de micșorare a stomacului, artista a declarat că a fost o decizie dificilă, pe care a cântărit-o timp de șase luni. A ales să discute direct cu medicul chirurg, fără să implice alte persoane, dorind să păstreze totul cât mai intim.

