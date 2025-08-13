OZANA BARABANCEA A UITAT SĂ-ȘI EDITEZE POZELE DE PE INTERNET IAR DIFERENȚA ESTE URIAȘĂ

Ozana Barabancea a slăbit spectaculos. Vedeta „a topit” putin de 24 de kilograme în trei luni!

Aceasta se simte excelent si nu ezită să își afișeze noua siluetă pe rețelele sociale. Însă fanii săi au taxat-o pentru că folosește filtre care să-i facă fața impecabilă, fără riduri sau imperfecțiuni.

Într-o postare în mediul online, artista a uitat să editeze două poze, afișându-și adevărata față. Ce-i drept, diferențele sunt evidente.

Cum era de așteptat, internauții i-au dat peste nas în comentari: „Doamnă ati uitat sa editati 2 poze.” / „Uite filtrul, nu e filtrul ????ce diferenta intre prima si a doua poza” / „A fugit filtrul după,probabil s a speriat și el” / „Cat mai e abonamentu la faceapp doamna ozana?” / „ce frumoasa sunteti! cu sau fara filtru, sunteti divina!” etc.

Artista urmează cu strictețe recomandările medicilor și nutriționiștilor, iar rezultatele se văd cu ochiul liber. Acum poate purta fără probleme hainele fiicei sale și se declară mai încrezătoare ca oricând.

Vedeta spune că motivația și disciplina au fost factorii decisivi. A eliminat din alimentație produsele nesănătoase, a renunțat la excese și și-a creat o rutină care o ajută să se mențină pe drumul cel bun chiar și în momentele în care tentațiile sunt mari.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Ozana a povestit despre progresul său, subliniind că în ultimele trei luni „s-a înjumătățit” din punct de vedere al greutății, pierzând 24 de kilograme. În plus, oglinda, pe care o numește aliatul ei, îi reamintește zilnic că poate continua. Artista a precizat că cel mai frumos dar de ziua ei va fi să atingă greutatea dorită și să se bucure de o formă fizică asemănătoare cu cea din adolescență.

Sursa: Tabu.RO