Ozana Barabancea de nerecunoscut! Cât mai vrea să slăbească vedeta?

Moda vedetelor care au slăbit zeci de kilograme nu a trecut incă. Însă s-ar părea că Ozana Barabancea a depășit limita curelor de slăbire și a sportului pe care îl practică. Pentru că actrița, vedetă de televiziune și cântăreața a ajuns de nerecunoscut după ce a apelat la operația de micșorare a stomacului. Vedetă cântărea 120 de kilograme acum 3 ani și s-a hotărât să dea jos surprusul de grăsime printr-o oerație. Dacă la început a făcut acest lucru și s-a văzut, Ozana Barabancea a fost mulțumită de rezultat și a continuat să slăbească mai mult.

“Ajunsesem acum 2 ani la 75 de kilograme și mi-am dorit să mai dau jos încă 20 pentru a ajunge la greutatea pe care am avut-o în liceu. Că să pot îmbracă hainele de atunci”, a povestit vedetă pentru Tabu. S-ar părea că i-a reușit această manevră și mai mult, iar acum a slăbit atât de mult că nu o mai recunoști pe stradă sau la televizor. Tot ea a mai povestit și cum se simte acum după ce a devenit mai suplă.

“De când am slăbit, obosesc mai puţîn, sunt fericită, am un corp mai armonios, mi se văd mai bine trăsăturile feţei. Trebuie să mănânc puţîn, încet, sunt şi alimente pe care corpul meu le respinge. Mănânc maximum 100 de grame la o masă. Oricât aş vrea, nu pot să mănânc mai mult. M-am disciplinat să nu mai ciugulesc. Dar, dacă sar peste mese, încep problemele, sunt nervoasă şi începe stomacul să mă ardă. Dulcele se depune, încerc să mănânc sărat”, a mai spus vedetă. S-ar părea că după această cură de slăbire vedetă a început să primească mai multe contracte atât de publicitate cât și roluri noi în teatru și opera, dar și oferte in televiziune și concerte.