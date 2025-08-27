OZANA BARABANCEA ȘI-A SCOS INELUL GASTRIC. CUM SE SIMTE ARTISTA ACUM

Ozana Baranacea s-a operat de două ori la stomac, dar acum are alte planuri în ceea ce privește procesul ei de slăbire. Artista în vârstă de 55 de ani a renunțat la inelul gastric.

Aceasta continuă procesul de slăbire și se pregătește pentru o nouă transformare.

„Acest program de resetare presupune schimbarea gândirii, apropo de nutriție, de ce alimente consumăm și nu mai am aceeași nevoie de zahăr, cum aveam înainte de exemplu.

Am eliminat zahărul, dar nu am eliminat dulcele, pentru că folosesc niște produse extraordinar de inteligente, pe care eu le consider, de fapt, alimente vindecătoare. Sunt dezinflamante, am început să mă dezumflu din primele zile”, a declarat Ozana Barabancea, potrivit Spynews.

Procesul de slăbire al Ozanei barabancea a început în primăvara acestui an, iar rezultatele sunt vizibile, pentru că artista a slăbit enorm. Ea a declarat că va continua procesul până va topi toată grăsimea. „Procesul l-am început pe 1 aprilie. De fapt, începutul a fost pe 28 februarie, când am decis să îmi demontez inelul gastric.

În prima lună am slăbit 4 kilograme, apoi am început acest proces de resetare mentală și fizică. Este extraordinar de important să lucrezi un pic la creier. (…) De la 1 aprilie până acum, am pornit de la 102 kilograme, acum am 74 și va trebui să ajung mai jos”, a declarat Ozana Barabancea.

