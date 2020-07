Pe cine va avea Laura Cosoi alături când va naște

În luna august o altă vedetă va deveni mămică pentru a două oară. Este vorba de Laura Cosoi care mai are între două și trei săptămâni pînă va naște. Vedeta își ține la curent prietenii virtuali pe rețelele de socializare cu ceea ce face în această perioadă.

Laura Cosoi are mai multe mesaje pe paginile ei de socializare despre acest subiect. “În drum spre spitalul unde voi naște pentru ultimele pregătiri, acolo unde urmează să o aduc pe lume pe surioara Ritei, cât de curând, mai am vreo 2 săptămâni, poate 3. Orice femeie însărcinată vrea să aibă drumul bătătorit cum se spune și deși de data aceasta lucrurile vor fi ușor diferite și Cosmin nu va mai putea fi lângă mine, mă bucur că voi avea alături întreagă echipa cu care am născut-o și pe Rita în urmă cu doi ani! Sunt sigură că totul va fi bine!!!”, a spus ea. Apoi, Laura a scris un alt articol pe blog și își îndeamnă fanele să-l citească.

“Corpul unei femei care aduce pe lume un copil trece printr-o mulțime de transformări. Sunt momente când ai o stare fizică mai puțin grozavă, dar e firesc și, oricum, punând în balanță, aceasta cântărește mult mai puțin decât magia de a fi mamă. Așadar le-am luat pe rând de la reflux, cârcei, nopți nedormite, stări de oboseală, somnolență, amorțeală, controale, dureri de sâni, kg în plus, greutatea cu care respiri, dureri pe care trebuie să le suporți pentru că nu poți lua medicamente, disciplină cu care trebuie să-ți iei vitaminele, analizele, uneori îți curge sânge din nas, contracții, grețurile, picioare umflate, stări de leșin, poftă scăzută de mâncare in primul trimestru, foarte crescută in ultimul, balonarea de la unele fructe sau legume crude și până la stări de anxietate, poate și frică, pentru că nu știi ce urmează, gânduri peste gânduri că poate nu ești suficient de pregătită, ieșirea din starea confort, totul este dat peste cap, stări alambicate, dar peste toate domnește o euforie greu de descris. Am povestit pe blog cum gestionez toate astea pas cu pas www.lauracosoi.ro