Pepe divorțează pentru a doua oară

Ionuț Nicolae Pascu sau Pepe așa cum este cunoscut în lumea muzicală este din nou în aentia presei. Și asta pentru că interpretul celebrei piese “Numai iubirea” va divorța de soția sa Raluca Pastramă, după șase ani de căsnicie, cei doi având împreună două fetițe.

După o căsnicie eșuată cu Oana Zăvoranu iată că Pepe, pe numele lui din buletin Ionuț Nicolae Pascu, va trece din nou prin asta. Solistul a dat vestea printr-un mesaj postat pe canalul său de YouTube. Pepe a recunoscut că Raluca a fost cea care a decis să pună capăt relației. Din pactate, cei doi s-au separată de două săptămâni și nu mai există cale de întoarcere. Iată cum suna mesajul lui Pepe! ”Vreau să fac un anunț important. Eu alături de Raluca nu vom mai parcurge același drum. Vom divorța în curând. Este o decizie asumată, mai exact nu am avut încotro. A hotărât să pună punct relației. În momentul de față nu mai locuim împreună e mai bine de două săptămâni. Dar de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate și după multe încercări de împăcare, ne înțelegem foarte bine.

Chiar ne înțelegem foarte bine, pentru că am înțeles niște lucruri și eu, și ea. Nu mai există tensiuni sau cel puțin nu mai vrem să existe acele tensiuni. Ne-am asumat această separare și vrem să ne creștem frumos copiii, vrem să avem o comunicare bună pentru educația lor și pentru fericirea copiilor noștri. Cel mai greu ne-a fost să discutăm cu copiii. După ce am trecut acest prag, vă mărturisesc că restul nu mai contează. Fiind de comun acord, pentru că așa a trebuit să fie, vom merge la notar și nu există niciun fel de proces, litigii sau alte speculații. Din punctul meu de vedere, nu există un motiv major, un motiv real, dar dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Ce putem să facem? Am încercat, am făcut tot posibilul, dacă nu se poate, nu se poate. Eu cu Raluca comunicăm bine. Ne vedem zilnic. Copiii sunt în fiecare zi la grădiniță, dorm și cu mine, dorm și cu Raluca”, a spus Pepe pe canalul lui.