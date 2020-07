Peste 800 de noi votanţi la Oscar invitaţi în 2020. Pe listă se află și trei românce

În fiecare an, Academy of Motion Picture Arts & Sciences (AMPAS), organizatoarea Premiilor Oscar, trimite invitaţii către personalităţile din industria filmului pe care şi le-ar dori printre membrii votanţi. 819 de astfel de invitaţii au fost trimise anul acesta, iar lista a fost făcută publică ieri de către AMPAS.

Deadline anunţă că dintre noii invitaţi 49% nu sunt americani, 45% sunt femei, iar 36% sunt minoritari. Producătoarea Bianca Oana (Touch Me Not), Mihaela Orzea („Ant-Man and the Wasp“, „The Huntsman: Winter’s War“) şi regizoarea şi producătoarea Monica Lăzurean-Gorgan sunt pe lista de invitaţi.

Monica Lazurean-Gorgan şi Bianca Oana sunt invitate la categoria „documentar“, iar Mihaela Orzea la categoria „efecte vizuale“.

„Academia este încântată să-i primească pe aceşti distinşi colegi din domeniul artelor şi ştiinţei. Întotdeauna am apreciat talentul extraordinar ce reflectă varietatea bogată a comunităţii noastre de film şi niciodată mai mult ca acum“, a spus preşedintele David Rubin.

Printre invitaţii de anul acesta se numără actriţele Awkwafina („Crazy Rich Asians“), Cynthia Erivo („Harriet“), Eva Longoria şi cineaştii francezi Ladj Ly (“Les Misérables”) şi Jérémy Clapin („J’ai perdu mon corps“).