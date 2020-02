PETA renunță, după 30 de ani, la cea mai îndrăzneață campanie anti-blană naturală

PETA pune capăt campaniei anti-blană naturală „I’re Rather Go Naked” după trei decenii. Fraza „Mai degrabă aș fi dezbrăcată, decât să port blană” a fost creditată unor celebrități, de la Pamela Anderson la Eva Mendes, Pink și Dennis Rodman. Dar după aproape 30 de ani, grupul pentru protecția drepturilor animalelor care a convins zeci de staruri să se dezbrace își retrage faimoasa campanie.

Cu un număr din ce în ce mai mare de branduri, designeri și comercianți care renunță la blana și pielea animalelor din ultimii ani, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) consideră că această campanie a sa de conștientizare nu mai este necesară.

Organizația și-a anunțat decizia marți. „Este destul de rar ca o organizație caritabilă să poată anula o campanie din cauza succesului său”, a declarat Dan Matthews, vicepreședintele principal al campaniei PETA. „Cu toții ne-am străduit să facem progrese, dar cred că s-a atins punctul de vârf în ultimii ani, atât de mulți oameni și designeri au încetat să mai poarte blană. (…) Cred cu adevărat că responsabilitatea noastră este să mergem mai departe și să ne schimbăm odată cu vremurile mai degrabă decât să ne lăudăm cu gloriile trecute.”

Matthews a spus că a conceput sloganul la sfârșitul anilor ’80, când a fost folosit de activiștii PETA, care protestat goi împotriva unui târg de blană din Japonia.

În anii care au urmat, supermodele precum Christy Turlington și Tyra Banks s-au dezbrăcat pentru PETA. Muzicieni, sportivi și actori, inclusiv Kim Basinger și Gillian Anderson, au participat la campanie.