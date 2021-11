Petrică Mîțu Stoian a murit. Cum și-a prezis sfârșitul

Interpretul de muzică populară Petrică Mîțu Stoian a murit, sâmbătă, la Spitalul din Reșița, unde fusese internat. Artistul se recupera după ce se vindecase de Covid-19.

Petrică Mîțu Stoian avea 61 de ani și se afla în tratament post-Covid, însă sâmbătă s-a simțit rău și a ajuns din nou la spital, în Reșița. Din cauza stării sale, interpretul a fost dus direct la Terapie Intensivă, scrie Mediafax. Sâmbătă seara, medicii au constatat decesul. Moartea artistului ar fi fost provocată de complicațiile aferente bolii COVID-19. Cântărețul avea Bronho-penumonie și era și sub tratament anti-coagulant.

„Drum lin, Petrică Mîțu Stoian!

Artistul și-a presimțit moartea! Și-a pregătit mormântul până la cel mai mic detaliu. Săptămâna trecută a fost la cimitir!”, este mesajul postat de Casa de discuri Electrecord.

Petrică Mîțu Stoian era originar din zona Plaiului Cloșanilor, județul Mehedinți.

„Ce să spun? Sunt răvăşit, nu-mi vine să cred. Am pierdut unul dintre cei mai buni prieteni. Joi, în jurul orei 20:30, ne întorceam de la Bucureşti, eu am mai întârziat puţin, el ajunsese în Craiova, mi-a spus că e drumul destul de aglomerat. Atunci mi-a spus că pleacă la Reşiţa, că vrea să se refacă după COVID-19, să-şi revigoreze plămânii. Azi, când am aflat că îi e rău, nu mi-a venit să cred. După prima şedinţă s-a simţit bine, a mers în cameră seara, în cursul nopţii a început să se simtă rău, la 3 au venit cu salvarea şi l-au dus. Azi, de la ora 13:00, lucrurile au început să se complice. Am încercat să-l aducem în Capitală, aveam promisiuni că mâine dimineaţă îl va prelua un elicopter. Din nefericire, inima lui nu a mai rezistat şi a plecat dintre noi.“, a declarat Constantin Enceanu.