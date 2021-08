Picaturi de ochi: cand sunt necesare si cum se administreaza corect

Picaturile de ochi sunt folosite pentru a trata mai multe tipuri de probleme oculare, cum ar fi infectiile, leziunile oculare minore sau afectiunile precum glaucomul. De asemenea, pot fi utilizate pentru a ameliora ochii uscati sau inrositi. Picaturile de ochi sunt aplicate pentru o perioada scurta sau lunga de timp, in functie de problema medicala.

Cu toate acestea, ele trebuie administrate corect, indiferent de cauza problemei. Important este ca substanta activa sa se absoarba in ochi pentru ca produsul sa fie eficient.

Cand sunt necesare picaturile de ochi

Picaturile de ochi au rolul de a ameliora simptomele problemelor oculare, fie ca este vorba de ochi uscati, ochi rosii, conjunctivita sau mancarime oculara. Pentru a alege care sunt cele mai potrivite picaturi de ochi este esential sa aflati ce problema oculara aveti.

Picaturile de ochi pot ameliora urmatoarele simptome oculare:

uscaciune

supuratie

roseata

durere

mancarime

Daca observati simptome sau afectiuni oculare, programati-va o vizita la un medic oftalmolog. Specialistul poate descoperi cauza simptomelor si poate prescrie cele mai bune picaturi de ochi.

Picaturi pentru ochi uscati

Picaturile de ochi lubrifiante mai poarta denumirea de lacrimi artificiale. Acestea pot ameliora pe termen scurt uscaciunea oculara provocata de privitul in ecran, de statul in aer liber in conditii de vant si soare, oboseala sau alte probleme temporare.

Picaturi pentru ochi rosii

Picaturile oculare decongestionante contin substante chimice numite vasoconstrictoare care micsoreaza vasele de sange minuscule aflate la nivelul albului ochiului, reducand astfel roseata oculara.

Picaturi de ochi care amelioreaza mancarimile si alergiile

Picaturile antihistaminice au rolul de a combate mancarimea provocata de alergii. Picaturile anti-alergice reduc nivelul histaminei din organism, acea substanta chimica naturala eliberata pentru a lupta impotriva alergenilor. Picaturile antihistaminice pot reduce simptomele oculare provocate de alergii, cum ar fi:

roseata

mancarimea

umflaturile

umezeala

Picaturi de ochi care trateaza infectiile oculare

Conjunctivita este cel mai frecvent tip de infectii oculare. Daca aplicati picaturi de ochi pentru a trata o infectie oculara, este esential sa nu atingeti niciodata capatul recipientului de ochi pentru ca exista riscul de a contamina sticla si de a raspandi infectia.

Picaturi de ochi pentru lentilele de contact

Aceste picaturi de ochi sunt special preparate pentru persoanele care poarta lentile de contact si au rolul de a ameliora uscaciunea si disconfortul cauzat de uzarea lentilelor de contact.

Cum se administreaza corect

Exista pasi clari pe care este recomandat sa-i urmati pentru a aplica picaturi de ochi. In plus, urmatoarele sfaturi va pot ajuta sa le aplicati picaturi in ochi altor persoane care va solicita ajutorul.

Recomandari:

Spalati-va bine pe maini cu apa si sapun si uscati-le apoi cu un prosop curat. Daca purtati lentile de contact, indepartati-le. Le puteti pastra doar daca folositi picaturi de ochi special destinate pentru a lubrifia lentilele sau daca va recomanda medicul acest lucru. Scoateti capacul picuratorului si priviti cu atentie varful pentru a va asigura ca nu este crapat sau deteriorat. In plus, nu atingeti varful recipientului. Intindeti-va sau lasati-va capul pe spate si priviti spre tavan. Concentrati-va privirea asupra unui punct de pe tavan, tinand ochii larg deschisi. Asezati, de preferat, doua degete la aproximativ un centimetru sub ochi. Trageti apoi usor in jos pentru a departa pleoapa inferioara de globul ocular. Cu cealalta mana tineti flaconul de picaturi, indreptand varful acestuia in jos. De asemenea, puteti aseza mana pe frunte pentru a o tine nemiscata. Tineti recipientul aproape de ochi, mai precis, la aproximativ un centimetru distanta. Evitati contactul dintre picurator si ochi sau gene, din cauza faptului ca astfel puteti introduce bacterii si alte microorganisme in picaturile de ochi aflate in recipient. Apasati apoi usor pe recipient pentru a facilita curgerea unei picaturi in pleoapa inferioara. Indepartati mainile de fata, inchideti usor ochiul si lasati capul in jos pentru cateva secunde. Faceti tot posibilul sa nu clipiti pentru a evita ca o parte din picatura sa curga in afara ochiului inainte sa fie absorbita. Pentru a pastra o cat mai mare cantitate de substanta in ochi, apasati usor pe coltul interior al pleoapei, aflat langa nas. Aici se gaseste o conducta care dreneaza lacrimile din ochi si din nas. Apasand pe aceasta, inchideti practic acest canal, lucru care ii permite picaturii sa ramana cat mai mult pe suprafata ochiului.

In plus, in acest fel evitati si scurgerea picaturii pe gat, evitand astfel gustul de multe ori neplacut al acestor produse.

Folositi un servetel curat pentru a absorbi si sterge picaturile care s-au scurs in afara, pe ochi, pleoape si pe fata.

Daca este nevoie sa aplicati picaturi in ambii ochi, repetati aceasta procedura si in cazul celui de-al doilea ochi. Puneti apoi la loc capacul recipientului si insurubati-l bine. Nu stergeti varful picuratorului cu niciun fel de material pentru a preveni contaminarea picaturilor.

Spalati-va bine pe maini pentru a indeparta eventualele substante scurse.