POATE CONSUMUL DE MATCHA SĂ PROVOACE CĂDEREA PĂRULUI?

Pe rețelele de socializare circulă un zvon conform căruia consumul de matcha ar putea favoriza căderea părului. De unde provine acest zvon și, mai important, care sunt dovezile științifice?

Matcha este, fără îndoială, una dintre băuturile vedetă ale momentului. În latte cu gheață sau frappe-uri când este fierbinte, în versiunea sa clasică sau ca latte pentru încălzire, dar și în produse de patiserie și chiar în produsele de înfrumusețare… este imposibil să o ratezi.

De ceva vreme, pe rețelele de socializare circulă un zvon conform căruia iubitorii de matcha au observat o cădere neașteptată a părului. Printre aceștia, un influencer care locuiește în Los Angeles și fondatoarea unui brand de produse de îngrijire a pielii, le-a explicat miilor de urmăritori că i se pare că părul a început să-i cadă după ce a băut mult matcha. Subiectul a devenit atât de răspândit încât mulți utilizatori de internet au recunoscut că își pun băutura preferată în dulap, de frică. Dar care este realitatea? Dr. Joyce Park, dermatolog de profesie, a reacționat pe rețelele sale de socializare.

Beneficiile pentru sănătate ale matcha

În calitate de dermatolog specializat în căderea părului și, întâmplător, iubitoare de matcha, așa cum menționează în videoclipul său, Dr. Joyce Park a dorit să răspundă la această întrebare. Pentru început, doctorița subliniază beneficiile acestei pudre de ceai verde: „Este bogată în antioxidanți precum EGEC, conține L-teanină, care promovează concentrarea și calmarea și are, de asemenea, numeroase proprietăți antiinflamatorii”. Dr. Joyce Park adaugă că matcha conține „polifenoli, care sunt excelenți pentru sănătate, dar pot reduce ușor absorbția fierului, mai ales dacă sunt consumați în timpul meselor”.

Care este legătura dintre matcha și căderea părului?

Apoi, dermatologul discută cazul clinic al unui bărbat care a băut 1,5 litri de ceai verde în fiecare zi, timp de 20 de ani. După toți acești ani de consum abundent de matcha, acesta a dezvoltat anemie feriprivă, care s-a manifestat în special prin căderea părului. Și pe bună dreptate, o deficiență de fier poate reduce aportul de oxigen la foliculii de păr, provocând căderea părului. „Dacă bei un latte matcha pe zi, probabil că nu ai de ce să-ți faci griji. Dar dacă bei matcha toată ziua și ai un nivel scăzut de fier, poate începe să fie o problemă”, continuă ea. Evident, nu matcha este cea care cauzează direct căderea părului, ci depinde de „cantitatea pe care o bei, ora la care o bei, nivelul de fier și factorii de risc subiacenți”. În concluzie, Dr. Joyce Park recomandă să-i ceri dermatologului sau medicului de familie un test de feritină dacă ai vreo îndoială.

Sursa: Tabu.RO