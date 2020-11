Portret al artistei la tinerețe: Silvia Horobeanu. Ilustrația digitală și culoarea ca terapie

A vorbi despre tinerii artiști români pare un subiect tabu. Tocmai de aceea, ne propunem să vă facem cunoștință cu noua generație de creatori. Astăzi, intrăm în universul digital și plin de culoare al Silviei Horobeanu. Ilustrații 2D, aflate sub influența fauvismului, desenelor animate și a stărilor profund interioare ale artistei, pe care ne-am dori să le vedem, într-o zi, la o expoziție One Night Gallery…

Inspirat de titlul cărții lui James Joyce, Portret al artistei la tinerețe este un proiect despre curajul nebunesc, lipsa de prejudecăți și inhibiții, aspirațiile și interesele celor care se pregătesc să (re)scrie istoria.

Ca să rămânem în spiritul vremii, acordăm atenție genului. Nu mai trăim în epoca în care artistele erau doar muzele bărbaților, iar când creau la rândul lor, semnau sub pseudonim masculin.

Actuale. Determinate. Directe. Visătoare. Ingenioase. Diafane. Brutale. Delicate. Barbare. Entuziaste. Neobosite.

Vor o schimbare. Va începe cu ele? Vom mai auzi despre aceste tinere? Timpul va decide. Până la confirmarea venită din partea posterității, să le aflăm ideile, să le judecăm viziunile crude și să le pătrundem universul creativ, care abia începe să prindă contur.

Dacă ar fi să-i faci un portret Silviei Horobeanu, încercând să o surprinzi în datele-i esențiale, cel mai probabil, ar reieși o ilustrație digitală în care ea, o copilă, deopotrivă, firavă și impulsivă, ar fi înconjurată de mulți alți copii, animați de dragostea și pasiunea cu care le vorbește despre artă.

Silvia iubește copiii și copiii o iubesc pe Silvia, iar faptul că, din această toamnă, a revenit ca profesoară în liceul pe care ea însăși l-a urmat, nu e deloc surprinzător.

La fel cum nu-i de mirare că una dintre primele scenografii care, din cauza pandemiei, nu a apucat să fie pusă în valoare de lumina reflectoarelor, a realizat-o pentru un spectacol la Opera Comică pentru Copii din București.

Dar condițiile vitrege în care trăim cu toții nu au împiedicat-o să-și împlinească destinul de pedagog. Predă desen unor elevi din clasele V — VIII de la Liceul de Artă „Dinu Lipatti” din Pitești, orașul său natal, iar asta o face extrem de fericită și încrezătoare într-un viitor luminos și colorat.

Nu se știe dacă Silvia a terminat UNArte sau Unarte a terminat-o pe Silvia. Cert este că a reușit să ducă la bun sfârșit atât studiile de master, cât și pe cele de licență, devenind o specialistă într-ale scenografiei.

Nu i-a uitat pe profesorii care au traumatizat-o, dar nici pe cei care i-au fost mentori și îngeri păzitori în drumul ei către autocunoaștere. Ion Pantilie, profesorul de pictură din liceu a fost cel care a introdus-o în lumea culorilor și a făcut-o să-i iubească pe fauviști. Un alt îndrumător, de data aceasta din facultate, i-a fost doamna profesoară Viorica Petrovici.

Când mi-a văzut primele desene, domnul profesor Ion Pantilie mi-a spus că seamănă cu lucrările unui pictor francez fauvist, Raoul Dufy. Atunci am aflat pentru prima oară de fauvism și m-a fascinat enorm.

Odată cu maturizarea, Silvia a abandonat explozia cromatică a fauviștilor și s-a refugiat în non-culori și scenografii minimaliste. Doar roșul mai distrugea, din când în când, monotonia în alb și negru a schițelor ei de atmosferă.

Dar sub imperiul unei stări la limita depresiei, și-a învins frica de culori saturate și a început să creeze ilustrații digitale. Acum, desenul grafic i-a devenit cea mai bună formă de terapie. În timp ce experimentează forme și culori, se descoperă pe sine și își dezvoltă capacitățile autoreflexive.

Silvia nu s-a înțeles prea bine cu desenul în perspectivă, motiv pentru care a început să învețe programe în care să proiecteze în spațiu. Ilustrațiile ei refuză a treia dimensiune, dar asta nu le reduce din valoare și din farmec. Preferă creațiile 2D, fiindcă le consideră mult mai plastice, mai ludice și, pur și simplu, se simte mai liberă și creativă în lipsa volumelor.

Vă întrebați de ce ilustrațiile ei par că evadează din realitate în lumea unei veșnice copilării? Este pentru că Silvia de mică a avut o perspectivă naivă asupra lumii reale. Ca orice copil crescut cu desenele animate ale anilor ’90, ea se visa alături de supereroii preferați, trăind mereu în mijlocul aventurii.

Mai mult decât atât, credea cu tărie că pe planeta noastră există un tărâm în care toate aceste personaje conviețuiesc, cu alte cuvinte, că desenele animate nu sunt doar produsul imaginației unor artiști, ci o lume adevărată, palpabilă, unde își dorea să ajungă. Astăzi, copilul din ea își fabrică pe calculator propria lume ideală.

Silvia este o tânără artistă pe cât de timidă și emotivă, pe atât de tranșantă și bătăioasă. Personalitatea ei complexă transpare, mai ales, în ilustrațiile pe care a început să le creeze cu mai puțin de un an în urmă. Prin intermediul lor, nu vrea să vorbească despre lumea de afară, teme politice sau sociale, ci doar să se exprime pe sine.

V-ați aștepta ca atunci când ea are o indispoziție să-și manifeste frustrarea și neputința creând o ilustrație care inspiră melancolie, nu-i așa? Însă este exact invers! Recunoaște că tot ce iese din mâna ei se află sub impulsul unei stări de spirit, dar niciodată rezultatul nu coincide cu trăirea.

Altfel spus, orice desen care exprimă o stare euforică a fost realizat într-un moment de disperare și viceversa. Iar acesta nu-i decât unul dintre multiplele dovezi pentru care artistul și arta sa nu se identifică în orice împrejurare.

La o zi după ce l-am înmormântat pe tata, am făcut desenul ăsta cu O mie și una de nopți. Atunci când sunt cel mai tristă, îmi ies cele mai colorate ilustrații. Unii oameni nu concep și nu înțeleg cum pot să fac asta. Mă cred nebună. Altă dată, când am primit un feedback pozitiv pentru o ilustrație, m-am apucat de următoarea. Eram atât de fericită încât am desenat cel mai depresiv desen. E foarte amuzant.

