Portret al artistului la tinerețe: ALEXANDRU GHENCEA, ironic fashion designer

A vorbi despre tinerii artiști români pare un subiect tabu. Tocmai de aceea, ne propunem să vă facem cunoștință cu noua generație de creatori. Astăzi, vă invităm să-l descoperiți pe Alexandru Ghencea, ironic fashion designer. Tânăr și foarte liniștit, înnebunit după anii ’80 & pop culture, cu o estetică vie, colorată și teatrală, mereu în căutarea unei diversități autentice, Alex merită din plin cele 15 minute de celebritate ale lui Andy Warhol…

Un proiect despre viitor

Inspirat de titlul cărții lui James Joyce, Portret al artistului la tinerețe este un proiect despre curajul nebunesc, lipsa de prejudecăți și inhibiții, aspirațiile și interesele celor care se pregătesc să (re)scrie istoria.

Actuali. Determinați. Direcți. Incisivi. Provocatori. Ingenioși. Entuziaști. Neobosiți.

Vor o schimbare. Va începe cu ei? Vom mai auzi despre acești tineri? Timpul va decide. Până la confirmarea venită din partea posterității, să le aflăm ideile, să le judecăm viziunile crude și să le pătrundem universul creativ, care abia începe să prindă contur.

Portret în pas cu moda

ALEXANDRU GHENCEA, ironic fashion designer

Deschidem această serie de picturi în pastă de pix cu Alexandru Ghencea, ironic fashion designer. Are un sfert de secol și vine din orașul unde a început Revoluția, despre care a auzit doar de la televizor.

Cu două diplome la subraț, una de licență și alta de master, ambele purtând parafa Facultății de Arte și Design Timișoara, Alexandru Cel Mare se pregătește să cucerească podiumurile de modă ale lumii.

Acum își plănuiește strategiile de război într-un vintage shop, unde lucrează part-time. În cealaltă jumătate a timpului, e liber doar în gândire. Coase, desenează și visează cu ochii deschiși. Când se mai bucură de viață? În momentele în care își amintește că a ales un domeniu de mare succes în România.

N-ar mai fi multe de spus despre el. Ba da. Un singur cuvânt: ironie fină.

Creații ironice & bold

Lăsând gluma la o parte, Alex chiar are niște colecții vestimentare care merită toată atenția noastră, fiindcă ideile din spatelele lor nu sunt ușor de descifrat.

Prima la care ne vom referi se intitulează așa cum și arată: YUCKY. Este o colecție născută din fascinația față de hoteluri vechi, ieftine și ponosite, din țară și din afara ei, în care poposesc mereu cele mai excentrice și diverse figuri.

De la omul de afaceri mereu pe drumuri și până la doamnele nopții, cu clientela lor eclectică de bărbați veniți în căutarea plăcerilor efemere, Alex nu a imaginat o colecție, ci o lume la limita deriziunii, în care proscrișii coabitează cu oamenii de vază ai societății.

Nuanțe de verde, de la praz la neon, lila à la Provence și violet metalic, totul pentru o cromatică paradoxală, pe care nu o poți trece cu vederea. Blană artificială cu fir lung, mușama, catifea, lurex, saten, lycra și denim peliculizat. O bogăție de texturi și materiale pentru o identitate vizuală, deopotrivă, grotească și glossy. Delicatețea și melancolia se împletesc cu spiritul rebel și promiscuitatea. Grunge, boem și rafinat. Pentru Alex, Less is Not More, Less is a Bore!

Piesa de rezistență a întregii colecții, sau dacă vreți, laitmotivul acesteia sunt gândacii de plastic! Folosiți pe post de accesorii, gândacii, simbolul putrefacției și al mizeriei devin aici bijuterii prețioase purtate cu mândrie de personajele YUCKY. E dizgrațios? Nu. E Ghetto Fabulous. E Gross & Shiny. Aceștia sunt termenii în care Alex își descrie ținutele cu forme supradimensionate în partea superioară. Oare ne duc cu gândul la ceva? CAMP, CAMP, CAMP! Dacă îi place? E înnebunit!















Desigur că de la idee la materializarea ei este cale lungă, iar impedimentele n-au întârziat să apară în realizarea creațiilor. Din cauza unor probleme tehnice, logistice și administrative, au rezultat niște ținute ceva mai cuminți, sau cum le numește Alex, „mai așezate”. Ne-a mărturisit că, în acest sens, colecția reală a căpătat o notă ready-to-wear.

Bald Barbie este colecția cu care Alex și-a dat licența și pe care o consideră mult mai aproape de dezideratele sale artistice. Este o creație care vorbește despre subapreciere.

Păpușa Barbie e subestimată, deși ea are toate job-urile posibile din lume. ALEXANDRU GHENCEA











Alex adoră ca hainele realizate de el să transmită mesaje ironice, fără a se transforma însă într-un statement de prost gust.

Inspirații și aspirații

Anii ’80

E fascinat de libertatea de exprimare pe care femeile și bărbații și-o manifestau în anii ’80 ( în țările vestice). Ținutele s-au diversificat, oamenii au început să poarte aproape orice fără să mai pară ieșiti din tipare. Pe lângă paradigmă, care a suferit o transformare uriașă față de decadele anterioare, Alex este atras de estetica acestei perioade: volume în partea de sus, talie definită și subțiată, cromatică electrizantă.

Mă inspiră cultura actuală și problemele serioase ale societății, pe care îmi place să le ironizez prin ținutele pe care le creez. alexandru ghencea

Prezentul continuu

Îi place minimalismul, dar nu-i reprezintă stilul și căutările. Își dorește să vorbească, prin intermediul creațiilor sale, despre diversitatea socială și fenomenul aculturației.

Oamenii

Întrebat ce-l atrage la orașul natal, răspunde foarte tranșant: „Mai nimic.” De ce? Timișoara nu este îndeajuns de vie și colorată pentru el, însă există ceva ce îi reține atenția în lungile sale plimbări prin urbe. Nu este pasionat să descopere spații noi și interesante, ci pe cei care le locuiesc.

Mă inspiră oamenii și personalitățile lor, nu obiectele și locurile. ALEXANDRU GHENCEA

Brands, designers & fashion icons

Are designeri și brand-uri preferate, pe care le urmărește de mult timp. Windowsen, Annakiki, Raf Simons, Rick Owens, Mugler și Alexander McQueen sunt doar câteva nume care îi vin în minte. Admiră și mulți designeri sau brand-uri locale, cum ar fi Cristina Săvulescu, Murmur și Lucian Arsene.

În materie de personalități emblematice ale modei sau, cum sunt ele cunoscute în lumea întreagă, fashion icons, Alex îi iubește pe Boy George, Harry Styles, Grace Jones și Rihanna.

Îmi place Annakiki pentru temele actuale abordate și modul ironic de a trata consumerismul. Alexandru Ghencea, ironic fashion designer

Fashion events

E categoric atunci când vine vorba de evenimentele de modă de pe plaiurile mioritice. În afară de Feeric Fashion Week de la Sibiu, pe care îl consideră „cel mai aproape de ce ar trebui să fie”, nu este dat pe spate de alte show-uri de la noi.

Crede însă că există mult potențial, cu condiția ca oamenii implicați să aibă idee despre modă și ce înseamnă această industrie în general.

Un eveniment de anvergură internațională, London Fashion Week, este genul de fashion show pe care Alex spune că-l putem lua ca exemplu datorită viziunii deschise, îndrăznețe și foarte creative.

Say NO to patchwork!

Detestă tehnica patchwork, fiindcă „arată urâțel”. Nu suportă să mai vadă piese din denim cu 10 000 de patch-uri. „E un quilt mai strâmb.” Dar nu e eco? Nu neapărat, ne spune Alex.

Sunt puști de maximum 19 ani care își cumpără pantaloni din Zara, îi taie și îi peticesc. Asta nu înseamnă sustenabilitate și grijă față de mediu. ALEXANDRU GHENCEA

Un viitor eco-responsabil

Fashion designer-ul nostru are planuri mari de viitor. Pandemia l-a împiedicat să-și urmeze visul de a lucra ca intern la o casă de modă din Paris, Milano sau Londra, dar vremurile dificile nu l-au descurajat să-și continue drumul.

Momentan, lucrează la dezvoltarea propriului brand sustenabil. Vrea să creeze corsete din materiale reciclate, pe care să le pună la vânzare în mediul online. În plan ideal, își dorește ca acest brand să fie adresat tuturor, cu o ofertă vestimentară „pentru toate mărimile și formele”.

Work in progress

Alex ne-a dezvăluit câte ceva și despre procesul de creație din spatele colecțiilor sale. De fiecare dată, pornește de la material. A descoperit că dacă își lasă imaginația să zburde, creând piese vestimentare doar din creion și pensulă, atunci când ajunge să-și pună ideile în practică se confruntă cu imposibilitatea de a găsi acele materiale mult visate. În această privință, este un pragmatic. Pentru el, nu este eficient să lucreze doar digital, așa că ilustrațiile le creează, mai întâi, manual.

Merg în depozite și caut materiale. Nu suport să caut online. Îmi place să le ating, să le văd. Dacă pornesc, totuși, de la o ilustrație, înainte trebuie musai să-mi imaginez ce materiale voi folosi. Alexandru Ghencea, ironic fashion designer





Nu-l deranjează să creeze piese care pot fi purtate pe stradă, dar când vine vorba de modă, iubește teatralitatea și caută mereu spectacolul. Și-ar dori foarte mult să aibă ocazia să creeze costume pentru teatru sau film. Crede că show-urile marilor case de modă, cu scenografii elaborate, muzică și lumini explozive nu diminuează valoarea și importanța aparițiilor de pe podium, ba dimpotrivă, le pun și mai mult în evidență pentru că le creează un context ideal de (re)prezentare.





Revoltă și resemnare

După Alex, în România, industria modei este o lume foarte complicată și plină de neajunsuri. Există oportunități pentru tineri, dar „din care nu câștigi nimic”.

O stilistă îmi împrumută o bluză, pe care o folosește într-o ședință foto. Nu primim credite pentru acele creații, uneori, nici măcar plata transportului nu este asigurată. Nu ne sunt protejate drepturile de autor. Mă trezesc că îmi primesc înapoi hainele rupte sau murdare. Din acest punct de vedere, e o industrie groaznică, în care tu, ca artist, nu ai control asupra propriei opere. Alexandru Ghencea, ironic fashion designer

Final deschis și optimist

Alex iubește prea mult lumea modei pentru a se lăsa demoralizat de ceea ce nu funcționează încă în industria de la noi. Muncește, gândește și rămâne ancorat în actualitate, fără a uita de trecut. E avid să descopere mereu lucruri noi, dar mai ales, oameni…Fără pic de ironie, vă spunem că Alex are un motiv profund pentru care s-a apucat de modă. Desenează de când se știe, dar nu orice, ci personaje. Povestea și omul. Tot ce e unic și personal. Tot ce e uman.

Prin vestimentație și accesorii poți crea personaje unice, cu povești fabuloase. ALEXANDRU GHENCEA

CREDITS

Bald Barbie / Foto: Ileana Giumanca Modele: Florina Ilie, Bogdana Gliga, Adela Ioana Frunză, Andrei Vargatu