În urma unei tabere caritabile, numită POT junior art camp și organizată vara aceasta pentru copiii de la Casele de tip familial „Sf. Elena” din Corabia, județul Olt, asociația Tangent a lansat zilele trecute, pe rețelele de socializare, o campanie de strângere de fonduri pentru a le oferi micuților câteva cadouri de Crăciun. Află mai multe despre cum îi putem ajuta.

POT și iarna!

La sfârșitul lunii august, pe locul unui fost C.A.P. din satul Potelu, comuna Ianca, județul Olt, asociația culturală Tangent, în parteneriat cu DGASPC Olt, a organizat o tabără de creație și creativitate 100% caritabilă, numită POT junior art camp, pentru 20 de copii de la Casele de tip familial „Sf. Elena” din Corabia.

Duminica trecută, printr-un comunicat pe pagina de Facebook a asociației Tangent, a fost anunțată lansarea unei campanii de strângere de fonduri cu scopul de a le cumpăra copiilor pentru care au susținut ateliere de pictură, muzică, teatru și dans, câteva cadouri de Crăciun.

Acesta este comunicatul oficial al asociației:

POT să fiu Secret Santa pentru un copil.

Se apropie sărbătorile de iarnă. Ne-am dori să-i revedem pe copiii noștri dragi, dar e foarte posibil să nu avem cum din cauza pandemiei. Totuși, am vrea să găsim o cale de a ajunge la ei.

Ne-am gândit să le facem o surpriză: un cadou de Crăciun. Un backpack plin cu tot felul de mici atenții și amintiri care pentru ei contează atât de mult.

Pentru asta, avem nevoie de ajutorul vostru. În vară, ați fost alături de noi când am construit POT junior art camp, o tabără de creație 100% caritabilă. Am făcut-o pentru 20 de copii minunați de la Casele de tip familial „Sf. Elena” din Corabia, județul Olt.

Am putut să o realizăm datorită vouă. Am pus mână de la mână și am strâns toate materialele necesare pentru tabără. Am găsit sponsori binevoitori să ne ajute. Am reușit și pentru asta vă mulțumim!

Credem că tot cu bunăvoința și generozitatea voastră putem să le oferim această mică bucurie înainte de sfârșitul unui an atât de trist.

Orice sumă, oricât de mică, ne ajută să umplem acest ghiozdănel cu daruri pentru ei, iar acum că avem și asociație este mult mai ușor să primim donații în contul deschis la Banca Transilvania, IBAN: RO37BTRLRONCRT0556607301.

Vă așteptăm pe cei dornici să fiți Secret Santa pentru un copil să ne contactați printr-un mesaj privat pe pagina noastră de Facebook sau pe [email protected] și vă vom oferi toate detaliile suplimentare despre această inițiativă.

POT și iarna! o campanie de fundraising pentru copiii de la Casele de tip familial „Sf. Elena” din Corabia, județul Olt, demarată de compania Tangent

În plus, colectivul Tangent a anunțat că pregătește și câteva surprize pe care le vor lansa pe platformele online, fiindcă POT și iarna este o ocazie pentru ei de a se exprima artistic într-un context atât de dificil ca cel al pandemiei.

POT junior art camp

În perioada 30 august — 3 septembrie 2020 a avut loc POT junior art camp, o tabără realizată de o echipă formată din aproape 10 tineri artiști (coregrafi, scenografi, regizori și actori), care au construit-o de la zero pe locul unui fost C.A.P. din Oltenia.

În doar câteva săptămâni au reușit din fonduri proprii, bani și materiale strânse de la oameni binevoitori sau companii care au dorit să-i sponsorizeze să creeze tabăra într-o zonă defavorizată din România, cu un acces limitat la cultură.

A fost nevoie de multă muncă fizică pentru a cosmetiza un loc părăsit de aproape 3 hectare, de puțin curaj nebunesc și multă creativitate pentru ca primul proiect al acestei companii eclectice de tineri artiști să se materializeze. În final, tot efortul a meritat din plin, iar echipa organizatorică se pregătește deja pentru cea de-a doua ediție.











Eu pot să dau tot ce pot!

Cele patru ateliere au fost susținute de membrii asociației Tangent care au experiență atât în domeniile artistice aferente fiecărui atelier, cât și în lucrul cu copiii, ca urmare a participării acestora la proiecte de educație prin cultură similare precum Tabăra din Țara lui Andrei, Tabăra Medievală pentru Copii, UNATC junior etc.

Gândit sub deviza „Eu pot să dau tot ce pot!”, proiectul POT junior art camp și-a propus să le ofere copiilor instituționalizați, proveniți dintr-un mediu cu un acces limitat la cultură, o tabără de creație și creativitate de cinci zile, pe durata căreia aceștia să aibă oportunitatea de a dobândi cunoștințe noi, de a-și dezvolta aptitudinile intelectuale, fizice și de comunicare și, nu în ultimul rând, de a-și descoperi pasiunile și de a avea încrederea necesară să-și urmeze aspirațiile.







Fiind vorba despre copii care nu au avut șansa de a se dezvolta într-un mediu familial normal, scopul final al acestui proiect de educație prin intermediul artelor este acela de a-i ajuta să se integreze mai ușor în societate.

POT și la Anuala de Arhitectură!

Descoperirea spațiului de la marginea satului Potelu a reprezentat o sursă de inspirație și pentru grupul de arhitecți (Albert Dobrin, Daniela Ioniță, Sofia Georgescu și Șerban Andrei Ionescu) ai companiei Tangent. După întâlniri, măsurători la fața locului și dezbateri legate de potențialul pe care îl are acest fost C.A.P. de a se transforma într-un hub creativ, cei patru tineri arhitecți au imaginat un amplu proiect, care a fost selectat și în cadrul expoziției de la Anuala de Arhitectură 2020 și pe care îl puteți vedea aici: POT









Tangent la ce?

Fondată în februarie 2020, compania Tangent numără, la momentul actual, 25 de membri, artiști și creatori emergenți din domenii conexe, de la regizori, actori, scenografi, graphic, sound & lighting designeri și până la dansatori, coregrafi, fotografi și arhitecți. Scopul lor principal este de a crea o platformă artistică independentă și interdisciplinară, care încurajează colaborarea creativă dintre cât mai mulți tineri cu experiențe și cunoștințe diverse, oferindu-le acestora oportunitatea de a experimenta împreună într-un mediu deschis și divers.