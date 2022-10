Poza care le spune lui Harry și Meghan că nu există cale de întoarcere. Ce fotografie a publicat Familia Regală britanică

Familia regală britanică a dezvăluit o nouă fotografie realizată în noaptea dinaintea funeraliilor de stat ale reginei Elisabeta a II-a, luna trecută. Regele Charles al III-lea și regina consoartă apar alături de prințul și prințesa de Wales.

Cei patru zâmbesc pentru aparatul foto în haine de doliu. Primul portret oficial al regelui Charles cu regina consoartă Camilla a fost studiat cu afecțiune și fascinație.

Afecțiune pentru că rareori Charles a părut atât de relaxat într-o fotografie oficială și fascinație pentru că, alături de William și Kate, noul prinț și prințesă de Wales, există câteva indicii asupra prezentului și viitorului monarhiei, notează Daily Mail. Absenți din noul portret sunt Ducele și Ducesa de Sussex – Prințul Harry și Meghan Markle.

Buckingham Palace has unveiled a brand new portrait of King Charles III, Camilla Parker Bowles, Prince William and Kate Middleton posing together. pic.twitter.com/4Axgwvlz1Z