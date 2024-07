Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) face câteva recomandări utile pe timp de caniculă. De asemenea, pompierii spun că trebuie să fim atenţi la ce obiecte avem în maşină deoarece acestea pot pur şi simplu să explodeze din cauza căldurii.

La temperaturi ridicate, tuburile de deodorant se pot deforma, iar conţinutul de aerosoli devine extrem de periculos în aceste condiţii şi brichetele devin adevărate surse de risc, provocând deteriorarea parbrizului sau a banchetelor.

De asemenea, gelul antibacterian conţine substanţe care la temperaturi ridicate fac ca recipientul să explodeze.

Precauţii şi recomandări pentru zilele de caniculă

IGSU a realizat pentru cetăţeni un ghid despre caniculă şi cum ar trebui să ne comportăm pentru a fi în siguranţă în perioada când temperaturile sunt extrem de ridicate.

Factorii care agravează efectele caniculei asupra organismului sunt umiditate crescută. (astfel, transpiraţia nu se va evapora la fel de repede, ceea ce va împiedica organismul sa se racorească rapid), dar şi vârsta, obezitatea, febra, deshidratarea, boala de inima, boala mintală, circulaţia necorespunzătoare a sângelui, arsurile solare, consumul de droguri şi consumul de alcool în exces.

Persoanele vulnerabile sunt vârstnicii (mai ales cei trecuţi de 65 de ani), copiii, mai ales cei sub 2 ani (metabolismul lor diferă de al adulţilor), femeile gravide, persoane cu boli cronice (diabet şi boli endocrine, boli mentale, adicţii de substanţe sau alcoolism, schizofrenie, Parkinson, boli cardiovasculare, boli respiratorii, boli renale etc.), persoane care sunt sub anumite tratamente medicale (cele care au febră sunt în pericol mai mare), persoane vulnerabile socioeconomic (persoanele fără adăpost, imobilizate, cele lipsite de informare, izolarea socială), persoane cu anumite ocupaţii (persoanele care muncesc în aer liber în condiţii nepotrivite, care prestează muncă fizică în condiţii neadecvate, mai ales dacă au anumite probleme de sănătate, dar şi sportivii).

Rămâi în casă sau limitează expunerea la soare, mai ales între orele 11-18. Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineţii sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul. Răcoreşte locuinţa cu ajutorul aparatelor de aer condiţionat sau ventilatoare.

Reglează aerul condiţionat la maxim 5 grade sub temperatura de afară. Aeriseşte încăperile dimineaţa devreme sau seara târziu. De asemenea, duşurile frecvente te răcoresc rapid.

Bea multă apă, cel puţin 2 litri/zi (nu prea rece). Nu aştepta să-ţi fie sete pentru a bea apa! Persoanele care au epilepsie, suferă de inimă, rinichi sau ficat au restricţionare privind utilizarea lichidelor ori au probleme de reţinere a lichidelor, de aceea trebuie să consulte un medic înainte de a creşte aportul acestora.

Mâncă regulat, echilibrat şi uşor (legume şi fructe). Evită consumul de multă sare, zahăr şi grăsimi.

Limitează consumul de băuturi alcoolice şi cafea/cofeină (conduc la deshidratare rapidă).

Poartă haine uşoare, deschise la culoare, care acoperă cat mai mult pielea. Poşi folosi şi o cremă de soare (cu protectie minim 15).

Protejează-ţi faţa şi capul purtând o pălărie cu boruri largi.

Protejează-ţi ochii purtând ochelari de soare cu lentile colorate din categoria 3 (filtre optice marcate UV 400 de culoare gri, maro sau verde), sau prin intermediul unor ochelari de vedere prevăzuţi cu lentile fotocromatice.

Evită muncile extenuante şi excerciţiile fizice în partea cea mai călduroasă a zilei (11-18) sau ia pauze frecvente.

Nu lăsa niciodată copiii, bătrânii sau animalele singure în autovehicule închise! Când temperatura unui copil ajunge la 40 de grade, organele interne încep să cedeze, iar la o temperatura de 41,6 grade poate surveni decesul.

Sursa: Tabu.RO