PRIMA IMAGINE CU ILONA BREZOIANU ÎNSĂRCINATĂ

Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei, așteaptă primul lor copil și se bucură din plin de această nouă etapă.

Recent, actrița a făcut publică prima imagine cu burtica de gravidă, aflată în primul trimestru de sarcină.

„Faza e că îmi crește burta”, a scris Ilona Brezoianu, pe Instagram. Vestea cea mare a fost dată într-un mod inedit, în urmă cu câteva săptămâni, când Ilona a postat prima ecografie cu bebelușul, spre surpriza plăcută a fanilor și apropiaților. Actrița și partenerul ei se află în prezent în vacanță pe litoralul românesc, unde se bucură de momente de relaxare înainte de noul capitol din viața lor.

Ilona Brezoianu și Andrei Alexandru au devenit soț și soție în vara anului trecut, după mai mulți ani de relație. Cununia lor civilă a avut loc pe 20 iulie, iar cea religioasă – o lună mai târziu. În podcastul lui Bursucu, Ilona a povestit că ea și Andrei s-au cunoscut la școala de motocicliști.

„Ne-am întâlnit la școala de motociclete. E o poveste cu final fericit, nu e o poveste tristă. Încă suntem împreună. Am permis, mi-am cumpărat și motocicletă, sunt la a doua motocicletă. (…) M-a văzut, acolo nu s-a întâmplat nimic și apoi ne-am mai revăzut după o lungă perioadă. Nu s-a întâmplat nimic atunci și ne-am revăzut după aproape un an și ceva. Am ieșit la o cafea”, a povestit Ilona Brezoianu în podcastul realizat de Bursucu, potrivit Unica.

