Primele declarații ale lui Smiley și Gina Pistol despre sarcină

Una dintre cele mai mediatizate relații și vedete însărcinate este, cu singuranță cea dintre Smiley și Gina Pistol. Iată că pînă acum vedeta nu a spus nimic despre faptul că este însărcinată cu Smiley – Andrei Tiberiu Maria iar acum, din vacanță, după multe speculații, s-au hotărât să facă primele declarații dar și un interviu realizat de cei doi.

Gina Pistol s-a hotărât să vorbească despre sarcina și a scris un mesaj pe pagina ei de facebook. “În urmă unor analize medicale, acum câțiva ani, am aflat că șansele că eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi și pentru iubirea noastră! Am avut multe emoții, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate și am știut că totul este bine.

În sfârșit, a venit momentul să aflați de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani și cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult râs, mult plâns de fericire, multă susținere și multă emoție în viața noastră și în acest oracol video pe care îl împărțim cu voi, cu toată recunoștință pentru susținerea și mesajele pe care le-am primit până acum. Mulțumim!”, au scris cei doi și au făcut un video pe canalul lui Smiley de youtube unde și-au luat interviuri unul altuia.