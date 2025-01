Primele imagini cu Florin Piersic după ce s-a retras la o mănăstire din Bucovina

Florin Piersic a ales să-și găsească liniștea la o mănăstire din Bucovina după un an dificil, marcat de probleme de sănătate. Cu trupul mai slăbit, dar cu sufletul plin de recunoștință, maestrul a impresionat fanii cu ultimele imagini.

Pe final de an, maestrul s-a retras la mănăstire și a transmis un mesaj cu grea încărcătură emoțională.

Actorul spune că se simte mai bine, după ce a trecut prin momente dificile anul trecut, când a fost la un pas de moarte din cauza unei infecții generalizate.

După un an dificil din punctul de vedere al sănătății, actorul a decis să se retragă în liniștea unei mănăstiri din Bucovina, dorindu-și un sfârșit de an spiritual, aproape de Dumnezeu. Pentru 2025, Maestrul Piersic mai vrea să urce măcar o dată pe scenă.

„Acum sunt la Mănăstirea Moldovița din Bucovina și sunt foarte frumos primit aici. Sunt tare bucuros! Pentru mine Bucovina e locul în care eu am petrecut cele mai frumoase zile. (…) Îmi doresc să fiu sănătos. Ce să-mi doresc mai mult?! Îmi doresc foarte mult să mai apar o dată pe scenă! Dacă nu… în piesa pe care o joc de 17 ani, măcar un recital în care eu să stau cu publicul de vorbă, să le povestesc, să le cânt. Ar fi o medalie pentru mine. Dacă Dumnezeu, îngerii care mă păzesc… atât îmi mai doresc… ca să mă pot întâlni cu publicul. Publicul este partenerul meu adevărat”, a declarat Florin Piersic într-o convorbire telefonică.

În acest cadru, actorul a fost filmat, iar video a devenit viral pe rețelele de socializare. Imaginile cu Florin Piersic, mai slăbit și schimbat de la ultimele sale probleme de sănătate, au impresionat pe mulți dintre fanii săi. „- Spuneți cum erați când ați venit și cum sunteți acum. – Am venit așa cum am venit. În clipa în care m-am ridicat pe patul ăsta și stau așa cum stau… Așa cred eu, că mă simt mai bine. Am ceva, poate că s-a întâmplat cu mine…

– Aveți mai multă mobilitate, ați reușit să vă ridicați mai altfel. Tălpile picioarelor s-au egalizat și de-aia dumneavoastră v-ați putut ridica altfel din pat. Fără ajutor”, a fost dialogul dintre Florin Piersic și preotul care l-a ajutat să se simtă mai bine, potrivit Click!.

Sursa: Tabu.RO