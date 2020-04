Primul “te iubesc” și primul sărut pe care Gina Pistol i le-a dat lui Smiley în direct

Nimeni nu se aștepta că în plină pandemie Smiley și Gina Pistol să facă așa ceva. Se știe că solistul și prezentatorul de televiziune și iubita lui nu prea apar împreună în imagini împreună, decât foarte rar, și nici nu vorbesc prea des unul despre altu. Dar iată că s-a întâmplat imposibilul. Și mai mult, au urmat declarații incendiare și un sărut neașteptat.

Se știe că Smiley are un vlog – Smiley Omul în care face tot felul de filmulețe. Însă acum pe timp de pandemie, vedetă a făcut un nou filmuleț în care a prezentat vremea, și-a luat singur interviu și apoi a avut-o invitată pe Gina Pistol pe Skype, deși ea se află în camera vecină. Este pentru prima dată când Smiley și Gina Pistol se arată atât de îndrăgostiți în fața fanilor. Cei doi sunt de 3 ani împreună, dar puține au fost ocaziile în care au dezvăluit intimități de cuplu. Smiley a publicat pe YouTube o discuție pe care a avut-o pe Skype cu Gina Pistol, și care a strâns aproape 100.000 de vizualizări în 24 de ore, iar acum are peste 230.000 de vizualizări. În acest dialog simpatic, în care el întreabă ce mai gătește, ce mai fac, cei doi se vede că sunt foarte îndrăgostiți. Iar ea îi spune că îl iubește, că îi este dor de el și la final, vine în camera în care era și îl sărută. O altă dovadă de dragoste nici că poate există. Din discuția lor am spicuit câteva întrebări pentru voi, însă trebuie să vedeți singuri interviul de mai jos.

Smiley: Ce îți lipsește cel mai mult?

Gina: Nimic, eu am tot ce îmi trebuie acum.

Smiley: Spune-mi ce te enervează cel mai tare la colegul tău de izolare?

Gina: Este dezordonat.

Smiley: Și lucrează la asta, nu?

Gina: Da, da apreciez.

Smiley: Ce mâncăruri noi ai gătit de când ești în izolare?

Gina: Nu am gătit nimic nou.

Smiley: Și nu crezi că ar fi cazul?

Gina: Apropo, să știi mai este din pulpă aia de curcan în frigider,

Smiley: Aia de ieri?

Gina: Da, aia de ieri, aia de ieri? Vrei să îți gătesc zilnic?

Smiley: Ce urmează să gătești mâine?

Gina: Păi mâine am stabilit cu colegul meu de izolare că vom mânca mai așa, fără carne și mă gândeam să fac o mazăre. Ce zice colegul de izolare?

Smiley: Păi e mulțumit, e foarte bucuros.

Gina: Sau un pui indian?

Smiley: Și un pui indian, dar zic că puiul indian să îl păstrăm pentru weekend Uite, spune-le și lor de cât timp mă chinui să fac set up-ul ăsta. De cât timp nu m-ai mai văzut astăzi?

Gina: Dragii mei, azi dimineață ne-am băut cafeaua împreună, după care a dispărut. Și acum îl aștept să vină acasă. A, și să nu uiți să iei o pâine. Deci de azi dimineață nu ne-am mai văzut.

Smiley: Auzi, astăzi e Asia Express?

Gina: Da, da, acum mă uit la emisiune, mă uit la mine. Auzi, te iubesc, hai acasă! Hai acasă, mă!

Smiley: Vin, acuma, mai am un pic.

Așa sună o parte din dialogul celor doi îndrăgostiți, care l-a făcut pe Smiley să se înroșească