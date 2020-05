Prin ce dramă a trecut actrița Eugeniei Șerban în ultimul an

Vestea că actrița de televiziune și teatru a trecut prin două operații de cancer ne-a dus cu gândul la faptul că în urmă cu peste 13 ani Eugenia Șerban a jucat un astfel de rol. Deși toată lumea credea la vremea respectivă că și ea suferă de aceleași afecțiuni, iată că abia acum a trecut prin astfel de încercări. Viața bate filmul este o sintagmă adevărată pentru actrița care a jucat un astfel de rol în serialul “Inimă de țigan”, acum ceva ani, cel al unei femei bolnave de cancer. Însă scenariul vieții a fost mult mai dramatic, căci viață i-a dat două cancere în același timp. Eugenia Șerban a povestit despre operația care a durat 12 ore și jumătate, despre medicii care i-au salvat viața, dar și despre momentele în care a fost cu moralul la pâmânt. Totul s-a întâmplat în luna aprilie a anului trecut când a mers la controlul ginecologic anual, unde a descoperit că ceva nu este în regulă, și așa au început investigațiile.

În luna iunie, s-a confirmat cancerul ginecologic. Imediat după biopsie, medicul a hotărât să-i facă de urgență o ecografie de sân, în aceeași zi. A fost una dintre cele mai urâte zile din viața ei și a aflat că are și cancer la sân. Intervenția chirurgicală, una foarte complicată, a reunit medici de la Chirurgie Generală, Chirurgie Plastică și Oncologie și a durat 12 ore și jumătate. Cel mai greu moment al actriței a fost când a rămas fără par și a trebuit să poarte perucă. În martie, înainte să-i crească părul a făcut o ședința foto cheală, cu look-ul de atunci. Însă acum părul i-a crescut și se simte bine, și nu vrea să vorbească despre trecerea în neființă. “Nu vreau să mă mai joc cu sănătatea mea fizică și psihică. Nu vrea să se scrie lucruri neadevărate. Ani de zile am povestit că nu am cancer și s-a preluat altceva”, a povestit actrița pentru Tabu.

Foto: arhiva personala