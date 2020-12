Prințul Charles se lansează în lumea modei

După ce a imaginat, în parteneriat cu Yoox Net-A-Porter, o garderobă compusă din șase piese și inspirată de look-ul lui Kate Middleton, prințul Charles își reiterează angajamentul față de lumea modei sustenabile odată cu lansarea unei game de eșarfe de lux unisex, în ediție limitată.

Lumea modei este obișnuită cu vedetele muzicii care își investesc timpul și energia în acest domeniu (vezi Rihanna x Fenty), dar nimic nu este mai surprinzător decât a vedea o personalitate din sfera regalității care să se alăture unui astfel de demers.

La câteva săptămâni după interviul cu Edward Enning pentru British Vogue, prințul Charles dezvăluie o premieră: lansarea unei colecții mixte, ce face parte din programul său, The Modern Artisan (Artizanul modern), un proiect născut din întâlnirea cu directorul de la Yoox Net-A-Porter, Federico Marchetti.

Această colecție-capsulă este, așadar, rezultatul unui parteneriat dintre Yoox Net-A-Porter și fundația prințului Charles. Imaginate de studenții de la secția de design a Școlii Politehnice din Milano, creațiile au fost fabricate de absolvenții de la Dumfries House, originari din Marea Britanie.

În total, zece piese vestimentare pentru femei și 8 pentru bărbați, toate confecționate cu materiale din fibră naturală. Prețurile articolelor variază între 425 € (pentru un pulover) și 1395 € (pentru un mantou).

Cele 10 piese din colecția pentru femei pot fi încadrate cu ușurință într-o garderobă elegantă și sofisticată „so british”. Blazere din cașmir la două rânduri de nasturi, bluze din mătase naturală cu guler înalt, mantouri camel din lână moale…

Colecția se dorește neo-burgheză și profund inspirată de moda clasică englezească. În plus, nu se face rabat de la materiale de cea mai bună calitate. Lâna, mătasea și cașmirul formează acest golden trio al capsulei eco-responsabile.

De observat și că fiecare articol pus la vânzare se află în concordanță deplină cu preferințele vestimentare ale lui Kate Middleton. De fapt, ducesa de Cambridge a rămas, de la venirea sa în familia regală, fidelă eleganței ținutelor britanice clasice.

Prințul Charles urmează să participe la lansarea unei game de eșarfe de lux, ocazie cu care se va celebra a 10-a aniversare a inițiativei The Campaign of Wool (Campania Lânei), al cărei obiectiv este de a promova beneficiile lânei în toată lumea.

Vândute în ediție limitată pentru aproape 220 £ fiecare și disponibile în trei culori, aceste eșafe au fost create în colaborare cu marca Mother of Pearl și fabricate din lâna scoțiană de la Johnstons of Elgin.

„Îmi este foarte clar că trebuie să ne schimbăm modul de a percepe producția, utilizarea și reciclarea hainelor și textilelor dacă dorim să atingem obiectivele industriei, fixate de Națiunile Unite, cu privre la schimbările climatice.”, a concluzionat prințul Charles într-un comunicat de presă.

sursa: Madame Figaro