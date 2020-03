Producătoarea Dana Mladin a ajuns la aeroportul Otopeni pe timp de criză. Ce a găsit acolo greu de descris

O știți ca “diriginta” de la emisiunea de divertisment “Școala Vedetelor” dar și ca producătoare a unor emisiuni de divertisment. Dana Mladin își aniversează ziua de naștere pe 30 martie și ca în fiecare an își face cadou câte o vacanță. Anul acesta a fost nevoită să o anuleze și a ajuns la aeroportul de la Otopeni.

Vedetă a scris pe blogul personal ce priveliște a avut când a ajuns la Otopeni. “Azi urmă să plec în vacanță de ziua mea. Bilet luat fix înainte să înceapă nebunia mondială, când compania aeriană era chiar în perioada de oferte! Destinația? Total nouă pentru mine, ceea ce mi-a și dezvoltat un mare entuziasm: primele zile în Singapore, apoi Malaezia – 3 destinații diferite, toate trei interesante (Malacca, Kuala Lumpur și Penang), iar ultima parte de vacanță, în Jakarta, Indonezia.

Am sperat până în ultima clipă că se va întâmplă o minune și voi pleca. Adevărul e că avionul meu a decolat azi, conform site-ului aeroportului, dar, o dată ce m-aș fi urcat în el, aș fi riscat să-mi petrec vacanță în carantină în Asia… Că să nu mai zic că Malaezia oricum nu mai permite nicio intrare a vreunui străîn. Mi-am anulat cazările rând pe rând, că să simt durerea pe bucăți mici… Ultima decizie – anularea biletului de avion. Dincolo de regretul enorm, mi s-a activat și o panică, legată de faptul că nu am reușit să prind pe nimeni la telefon de la compania aeriană, nu am primit niciun feedback de la ei în urmă solicitării mele. Aoleuuu, banisorii meeeei!!! Singură soluție a fost să merg la ghișeul lor de ticketing, din aeroport. Doamne-Dumnezeule, mi s-a furnicat pielea când am intrat pe ușile de la Plecări.

În viața mea nu am văzut atâta pustiu! “Că după război”, îmi vine în minte. Ai senzația că intri într-o altă dimensiune, e un teritoriu carantinat prin neprezentarea noastră, a călătorilor… E o clădire abandonată, părăsită, în care ai putea auzi cum bate vântul în ferestre… “Doamnelor și domnilor, pentru siguranță dumneavoastră, nu va lăsăți bagajele nesupravegheate!” – se aude in boxe o voce blondă. Zâmbesc amar. Care “doamnelor și domnilor”?!? Poate “doamna și doamna” (eu și femeia de la curățenie) – dar niciuna dintre noi nu are bagaje…”, a scris Dana Mladin pe blog. Dacă doriți să citiți mai departe și sa vedeți fotografii intrați pe blogul producatoarei.