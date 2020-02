Raluca Bădulescu are o pasiune extravagantă destul de costisitoare!

Una dintre cele mai extravagante vedete de la noi este cu siguranţă Raluca Bădulescu (45 de ani) care în ultimii ani a devenit şi vedetă de televiziune şi are şi afaceri proprii. Una dintre pasiunile femeii este să colecţioneze peruci şi să se facă frumoasă ori de câte ori timpul îi permite.

„Nu am ritualuri de infrumusţare, probabil ar trebui sa am mai multe decât cele pe care le fac. Sinceră sa fiu, cred foarte mult în uleiuri esenţiale. În toate tipurile de ulei, de la cel de cocos la cel de măsline, cu care pielea se intreţine şi devine moale aşa cum am mai povestit. În urma procesului de slăbire este recomandat o hrănire a pielii atât prin interior cât şi prin exterior. Fac masaj cu ulei, fac baie. Fac şi măşti din acelea naturale din produse de gălbenuş de ou cu miere. Folosesc multe produse dar cred cu tărie în produsele naturiste”, a povestit Raluca Bădulescu în exclusivitate pentru Tabu.

Şi tot ea ne-a mai povestit că este mare colecţionară de peruci de toate culorile şi mărimile. „Am foarte multe peruci, peste 100 şi pot să spun că le am de la prietena mea cea mai bună Alexandra”, ne-a povestit vedeta. Care ne-a mai dat câteva amănunte şi despre culoarea părului ei natural.

„Sunt tot blondă deşi port peruci. Mi-am tot vopsit părul de-a lungul ultimilor 25 de ani dar s-a mai degradat în timp. Mie personal îmi plac perucile şi îmi plac transformările. Îmi place să mă joc cu look-ul meu, îmi place să fiu azi brunetă, mâine roşcată cu părul ondulat sau drept şi chiar să nu mă recunoască nimeni. Îmi plac perucile, trebuie să recunosc. :Şi această pasiune să ştiţi că este destul de costistoare”, a mai povestit Raluca Bădulescu.