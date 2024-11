Raluca Pastramă, dezvăluiri grave despre Pepe: „Este un om diabolic. A făcut o faptă penală împotriva uneia dintre fetele noastre”

Raluca Pastramă a decis să rupă tăcerea despre tot scandalul în care este implicată cu fostul soț, Pepe.

Raluca Pastramă și Pepe au divorțat în urmă cu patru ani, în 2020. La acea vreme, ei ar fi ajuns la un numitor comun, atât în ceea ce privește partajul, cât și custodia celor două fetițe ale lor.

Invitată în podcastul moderat de Teo Trandafir, Raluca Pastramă a povestit de la ce a pornit, de fapt, scandalul și neînțelegerile pentru custodia fetițelor lor.

„Pepe este un om foarte calculat, este un om diabolic. Momentul trezirii mele a fost atunci când Pepe a considerat că fetele trebuiesc îndepărtate de mine. Mi-am dat seama că urmează ceva rău. Întotdeauna m-am luptat singură. Și în războiul cu fosta lui soție tot singură m-am luptat.

Cea mai mare nedreptate a fost atunci când am fost acuzată că nu am grijă de copiii mei. Vreau ca fetele mele să afle și să știe adevărul. Procesul l-am intentat atunci când el a făcut o faptă penală împotriva uneia dintre fetele noastre, faptă care se pedepsește penal. În războiul ăsta al nostru și în discuțiile astea ale noastre, copiii suferă cel mai tare. În urma partajului, eu i-am cedat tot lui absolut tot, eu am plecat cu mâna în buzunar și am rămas și cu o datorie de 300 și ceva de mii de euro”, sunt o parte din declarațiile făcute de Raluca Pastramă.

Raluca și Pepe nu au împărtășit sentimente nebune, iar relația lor a întâmpinat numeroase probleme și s-a degradat în timp.

„Eu când l-am cunoscut pe Ibrahim am dat-o dintr-o extremă în alta. Eu cu Pepe nu am simțit focul ăla, adică să simt că Doamne, mor de tine, ești lumina ochilor mei, dragostea sufletului meu, pentru tine mut munți. Cu Pepe a fost totul liniștit, nu am simțit niciodată vreo dragoste extraordinară, totul a fost așa din rău în rău, în rău.

A fost o luptă, permanent o luptă. Relația noastră a fost de la început plină de piedici, plină de oameni care au venit să ne facă rău. Am terminat-o urât și am dat de Ibrahim, care m-a făcut să trăiesc copilăria. Știu că e foarte ciudat, oamenii vin și spun Băi, dar deja aveai o experiență, deja aveai niște ani”, a mărturisit Raluca Pastramă.

Legat de relația pe care a avut-o cu Ibrahim Ibru, bruneta spune că a fost vorba despre o iubire pătimașă, cu mult foc, ca în filme. „Vine Ibrahim (n.r. după Pepe), care nu se dezlipește de mine, care vine oriunde după mine, pentru care sunt lumina, soarele, luna, am simțit tot ce nu am simțit în toți anii ăștia.

M-am simțit dorită, vrută, m-am simțit frumoasă, lucru pe care eu nu l-am mai simțit de foarte mulți ani, adică eu nu mă mai simțeam frumoasă, nu m-am simțit dorită. Mă simțeam doar o femeie din casă, o femeie care trebuie să fie acolo și să aibă grijă de tot ce se întâmplă, iar omul ăsta vine și îmi dă tot ce nu am avut în anii ăștia.

Deși am știut că este o greșeală, am știut, am simțit, dar…Eu tot timpul am avut încredere în oameni, am crezut că oamenii se schimbă. Deși cunoșteam părți din trecutul lui, nu, tot m-am înhămat la asta și am simțit că îl iubesc foarte, foarte mult. Fetele orice aveau nevoie el era mereu acolo, oriunde mergeam el era alături de mine… O iubire de aia de vezi numai în filme, cu de toate, și cu nebunie, și cu gelozie, dar mai multă gelozie și dezechilibru foarte mare. Eu nu am știut să văd toxicitatea din situația asta, pentru că nu am mai avut parte de ea. Eu am văzut în relația mea cu Pepe o stabilitate și o siguranță.

Din păcate, era clar că nu avea cum să reziste relația dintre noi (n.r. dintre ea și Ibrahim). El încă se maturizează, el mai are foarte mult până să se maturizeze, are destul de multe vicii, are multe probleme și de comportament, e cale lungă să poată ajunge familist”, a mai spus Raluca Pastramă.

Sursa: Tabu.RO