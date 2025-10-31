Tabu
RAMONA OLARU SE LANSEAZĂ ÎN AFACERI. ÎN CE DOMENIU SPERĂ SĂ AIBĂ SUCCES

by Andreea Damian
Ramona Olaru a dezvăluit cu mult entuziasm faptul că se lansează în afaceri. Vedeta TV a vorbit despre brandul ei cu care își dorește să aibă succes și care este motivul pentru care a decis să facă acest pas în parcursul ei profesional. 

Ramona Olaru a decis să intre în lumea afacerilor cu un brand de modă. Vedeta își dorește ca prin intermediul pieselor vestimentare care poartă semnătura ei să aducă în fața publicului o estetică în care senzualitatea se intersectează cu eleganța. 

În cadrul unui eveniment de tip pop-up sale, Ramona Olaru intenționează ca oamenii să descopere mai mult din conceptul brandului și să admire articolele vestimentare create din materiale precum tafta, dantelă sau satin. 

„Sitara a fost lansat în vară, online, dar acesta este primul moment în care îl aduc aproape de oameni. E mai mult decât un pop-up sale, este un eveniment de cunoaștere, de dialog. Vreau să văd cum percep oamenii Sitara, cum simt hainele, cum le poartă. Pentru mine, e prima dată când vorbesc despre acest proiect în mod direct și prima dată când fiecare piesă de pe umeraș poartă semnătura mea.

Până acum am fost imaginea altor branduri, dar Sitara este povestea mea. Iar acest eveniment marchează momentul în care o împărtășesc cu publicul. (…) Despre haine care nu concurează cu personalitatea femeii care le poartă, ci o completează. Este o estetică a controlului, a clarității și a prezenței”, a spus Ramona Olaru, potrivit a1.ro. 

