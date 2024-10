RANDI, PRINS DROGAT LA VOLAN. PRIMA REACȚIE A CÂNTĂREȚULUI

Cântărețul Randi (Andrei Ropcea) a susținut într-o reacție cu privire la faptul că a fost depistat sub influența drogurilor la volan că a refuzat testul rapid pentru că consumă ceaiuri și suplimente. Medicii de la IML au confirmat că a consumat cocaină și canabis.

„Am fost oprit, am refuzat să fac testul care se face pe loc pentru că iau foarte multe suplimente, beau tot felul de ceaiuri. Chestiile astea se mai încurcă uneori. Mai ies și false. Eu am cerut analiza de sânge. Am fost sfătuit să nu comentez foarte mult acum pentru că artiştii mai spun şi lucruri trăsnite. Ancheta este în curs de desfăşurare, avocaţii mei o să se ocupe de asta dacă o să fie nevoie. Eu sunt un biet artist, nu ştiu cum se procedează. Nu sunt panicat”, a declarat artistul, potrivit Observator.

Cunoscutul artist Randi se află în centrul unei anchete penale după ce a fost depistat la volan sub influența substanțelor interzise. Potrivit expertizei medico-legale, s-a confirmat prezența cocainei și a canabisului în sângele său.

Incidentul a avut loc în luna februarie, când Randi a fost oprit de polițiști pe DN1. La momentul respectiv, artistul a refuzat să fie testat cu aparatul DrugTest, însă a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală, unde i s-au prelevat probe biologice.

Potrivit antena 3, cântărețul neagă acuzațiile care îi sunt aduse: „Nu este adevărat? Nu este. Vă mulțumesc frumos!”.

În data de 11 februarie 2024, în jurul orei 16:00, Randi a fost oprit la un control de rutină de poliţiştii de la Rutieră, din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Ilfov. Totul s-a întâmplat pe DN1, în dreptul localităţii Săftica.

