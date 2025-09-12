REACȚIA DOINEI TEODORU DUPĂ DESPĂRȚIREA DE CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU

Doina Teodoru a transmis un prim mesaj după ce s-a aflat despre despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Actrița nu a vorbit despre separarea lor, ci a avut câteva cuvinte inspiraționale.

Atât Cătălin Scărlătescu, cât și Doina Teodoru au păstrat tăcerea despre separarea lor, nu au oferit declarații. În schimb, actrița a transmis un mesaj sugestiv, pe care îl vede zilnic pe ecranul telefonului ei.

„Sunt înconjurată de forțe vizibile și invizibile care vor ce e mai bun pentru mine”, e mesajul ei, scris în engleză. Rămâne de văzut ce a vrut să transmită actrița, cert e că pe Instagram ea apare în continuare ca iubită a lui Cătălin Scărlătescu.

Imagini cu cei doi împreună sunt în continuare publice, atât poze de la Anul Nou, cât și poze din diferitele lor vacanțe. Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru formau un cuplu de peste trei ani, iar anul trecut ei au vorbit de mai multe ori despre nuntă. Însă până la urmă relația lor se pare că a ajuns la final, chiar dacă niciunul dintre ei nu a confirmat sau infirmat acest lucru.

În urmă cu câteva zile, presa a relatat că celebrul bucătar și actrița nu mai formează un cuplu. Deși în trecut au existat zvonuri privind o posibilă separare, informația pare acum confirmată, mai ales că el ar avea deja o nouă relație.

Potrivit presei mondene, bucătarul și-ar fi petrecut vara alături de o altă femeie, pe nume Elena. Aceasta ar fi arhitect și cadru universitar la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și a fost surprinsă în mai multe rânduri alături de Scărlătescu.

În aprilie, întrebată de jurnaliști dacă mai este împreună cu Cătălin Scărlătescu, actrița a evitat un răspuns direct:

„Doamne, Dumnezeule! De ce nu îl sunați pe Cătălin? Că el știe mai bine să răspundă la asemenea lucruri, la informații și zvonuri. Mulțumesc de telefon, seară bună’, a spus aceasta.

Sursa: Tabu.RO