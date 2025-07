REACȚIA LUI BABS CÂND A AFLAT CĂ DORIAN POPA ȘI-A CERUT IUBITA ÎN CĂSĂTORIE

Dorian Popa și Claudia Iosif, cunoscută drept Babs, au decis să se despartă în urmă cu doi ani, într-un moment în care fanii vorbeau că cei doi ar trebui să se căsătorească și să devină părinți.

În urmă cu doar câteva luni s-a aflat că artistul iubește din nou și are o relație cu Andreea, o tânără studentă la Medicină.

Multă lume s-a întrebat în ultimele săptămâni cât de serioasă este relația dintre Andreea și Dorian Popa, astfel că răspunsul a venit pe rețelele de socializare! Din câte se pare, artistul și-ar fi cerut iubita în căsătorie, iar acest lucru s-a aflat dintr-o postare care a fost făcute pe Instagram, la story.

Într-o fotografie publicată pe celebra rețea de socializare, Andreea apare cu inelul de logodnă pe deget, iar fanii l-au felicitat pe artist. „Casă de piatră, Popică”, este unul dintre mesajele pe care Dorian Popa le-a primit.

Contactată de jurnaliștii de la Spynews, Claudia Iosif (Babs), nu a vrut să comenteze prea mult pe marginea acestui subiect, afirmând că ea și Dorian Popa s-au despărțit de mult timp și nu mai au nicio treabă împreună.

Totuși, tânăra a precizat că a mai vorbit cu artistul, deoarece au rămas în relații bune, dar nu se sună și nu se vizitează, astfel că nu ar putea spune nimic despre noua lui relație.

„Ne-am despărțit de atâta timp… Nu mai avem nicio treabă. Nu pot să-mi dau cu părerea despre viața omului sub nicio formă, nu e corect, nu e normal. Am rămas în relații ok, dar nu ne sunăm și nu ne vizităm. Am rămas cum e normal după o despărțire. Nu pot să-mi permit să-mi dau cu părerea sub nicio formă despre viața lui. Dacă chiar s-au logodit, atunci bravo lor, să fie fericiți”, a spus Claudia Iosif (Babs) pentru sursa citată.

Sursa: Tabu.RO