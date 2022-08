Reacția lui Theo Rose după ce a fost surprinsă alături de noul iubit: „N-am păcat”

Theo Rose s-a trezit în mijlocul unei povești cu iz de amantlâc, după ce a fost surprinsă în ipostaze tandre alături de un alt bărbat, nimeni altul decât fostul partener al Liei Bugnar.

Artista a dar astfel naștere speculațiilor legate de despărțirea de nepotul lui Nea Marin, Alex Leonte. Nu a durat mult până când cântăreața a lămurit situația.

Theo Rose a confirmat relația cu Anghel Damian

Ea a confirmat că formează un cuplu cu Anghel Damian, fostul partener al Liei Bugnar și actualul ei coleg de filmări, însă a subliniat că acesta a apărut în viața ei după ce s-a despărțit de Alex Leote.

„Reiese că relația mea cu Alex s-a încheiat, respectiv că altcineva a apărut în viața mea, lucruri adevărate, doar că lucrurile astea erau știute de către mine, Alex, familia și oamenii foarte apropiați de mine.

Doar că noi am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea, eu, mai degrabă, am vrut să se întâmple cu discreție, și să anunț eu la un moment dat că s-a întâmplat asta, ne-am despărțit”, a spus Theo Rose, pe pagina sa de Instagram.

”Nimeni nu a înșelat pe nimeni. Alex știa de existența lui Anghel. Noi am vorbit despre asta. Ne-am despărțit, în primul rând, pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea, l-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta, pentru că am zis că o să vorbim deschis”, a adăugat Theo Rose.

Vrea să-și țină departe de ochii presei noua relație

Noua vedetă PRO TV a adăugat că nu era încă pregătită să vorbească public despre această nouă etapă a vieții sale, dar că nu simte nicio urmă de vinovăție și speră ca și fostul ei iubit și să își găsească fericirea.

„Nu am fost pregătită pentru declarații, am considerat că trebuie să spun lucrurile astea când sunt eu liniștită, când am timp să mă gândesc la ele, a venit chestia asta pentru că sunt și oameni care nu țin neapărat să-mi fie bine, care ar grea să se înțeleagă și alte lucruri despre mine.

Eu n-am păcat în situația asta, sunt o fată corectă, sunt mândră că nimeni nu are cu ce să mă atace în situația asta. Abia aștept să vă spun toată povestea, noi am avut timp să ne obișnuim cu situația, pare că s-a întâmplat de ieri pe azi, dar nu e așa. Eu simt că sunt acolo unde trebuie să fiu, sper din suflet că și Alex să fie bine, îi doresc tot binele din lume, suntem ok”, a mai adăugat artista.