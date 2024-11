REALITATEA PLUS, OMAGIU ADUS LUI SILVIU PRIGOANĂ: UNUL DIN STUDIOURILE REALITATEA ÎI VA PURTA NUMELE

În memoria lui Silviu Prigoană, fondatorul Realitatea TV, trustul de presă Realitatea Media a decis să numească unul din studiourile postului de televiziune “Silviu Prigoană”, ca omagiu adus vizionarului care a revoluționat presa din România. Claudiu Giurgea, unul dintre jurnaliștii care a debutat în perioada “Prigoană”, i-a adus un emoționant omagiu, rememorând primele zile ale televiziunii Realitatea, din 2001.

Unul din studiourile Realitatea PLUS va purta numele “Silviu Prigoană”, în memoria celui care a fondat televiziunea Realitatea, în anul 2001.

“Era noiembrie 2001 când am ajungem în studiourile Realitatea. Patronul era Silviu Prigoană și primul lucru care m-a întrebat a fost “Tu cine ești bă?”. Am semnat un contract și am primit un teanc de cămăși pe care urma să le port, în meseria de reporter. (…) Oamenii creați de Silviu Prigoană și numele create de Silviu Prigoană le regăsiți acum în tot peisajul media din România”, a rememorat realizatorul Claudiu Giurgea.

Silviu Prigoană a încetat din viață marți, într-un restaurant din Bran. Omul de afaceri avea 60 de ani.

Cine a fost Silviu Prigoană

Silviu Prigoană a fost inițiatorul unor companii importante și fondator al postului de televiziune Realitatea TV.

Silviu Prigoană s-a născut la 22 decembrie 1963, la Gherla, judeţul Cluj. A urmat cursurile Liceului Industrial “Petru Maior”, din localitatea natală. Era licenţiat în ştiinţe juridice la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Banatului, din Timişoara (2011).

A lucrat ca mecanic de maşini-unelte la Combinatul de Utilaj Greu din Cluj-Napoca, între 1982-1983, a fost muncitor necalificat la Combinatul de Industrializare a Lemnului în anul 1985 și mecanic de maşini şi utilaje la Întreprinderea de Bere şi Spirt din Cluj, între 1985 și 1990.

Silviu Prigoană a înfiinţat, în 1991, S.C. ROSAL GRUP S.R.L, companie cu activităţi în domeniul serviciilor de salubrizare.

Silviu Prigoană a început să investească masiv în mass-media în anul 2001, când a înființat Realitatea TV, prima televiziune de știri din România. În 2003, a lansat TV Sport, apoi Etno TV și Taraf TV.

A deținut și 10% din acțiuni din Digital Cable Systems (DCS), care a lansat serviciul direct to home (DTH) Max TV.

Silviu Prigoană deținea și licențe pentru alte două canale, Meteo TV și Manele TV. A mai deținut și Sigma TV și acțiuni la Teleshop 24. A fost coproprietar și la Taifasuri FM, Manele FM și Jazz FM. A mai deținut și revista Taifasuri, firma Rosal Ortopedic și RTL (Romanian Television of America), precum și postul de radio Etno FM.

Pe lângă activitatea sa în lumea afacerilor, Silviu Prigoană a activat și în politică.

La alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008, a fost ales deputat de Bucureşti, pe listele Partidului Democrat Liberal (PDL). La data de 1 iunie 2010 a demisionat din partid, apoi s-a reînscris în el în 7 septembrie 2010.

Silviu Prigoană a mai fost membru al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială până în martie 2012 şi membru al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, din martie 2012.