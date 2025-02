Rebecca Nicolescu, Alexia din  „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, de nerecunoscut acum 6 ani! 

Rebecca Nicolescu a dat inițial probă pentru a obține rolul Anei în serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, dar a convins-o pe Ruxandra Ion și restul echipei că are „stofă” de fată rea.

Prin urmare, tânăra actriță este antagonistă în producția difuzată la Antena 1, iar personajul Alexia Mincu i se potrivește mănușă.

„Am fost chemată de Domnica Cârciumaru la casting, iar eu inițial am dat casting pentru rolul Anei. Dar între timp probabil și-au dat seama că nu-mi stă bine în rol de protagonistă și că ar fi mai interesant să dau o probă pentru antagonistă. Am început să citesc replicile Alexiei și cred că le-a plăcut, că am luat rolul”, a povestit Rebecca Nicolescu în urmă cu ceva timp pentru SpyNews.

Puțini sunt cei care și-o amintesc pe Rebecca în primul proiect, lansat cu 6 ani în urmă, pe când avea un look de nerecunoscut.

Absolventă a Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din București, Rebecca Nicolescu a cochetat de mică cu actoria. Dar și cu look-urile dramatice, drept dovadă sunt fotografiile postate cu ceva ani în urmă de tânăra actriță pe rețelele sociale. Cu 6 ani în urmă, Rebecca aborda machiaje stridente și o garderobă mai dramatică. De altfel și primul său rol într-un serial TV, cel al Liviei din „Profu”, producție difuzată de Pro TV, a fost inspirat din imaginea sa per ansamblu.

„Producătorul m-a lăsat așa cum sunt în viața de zi cu zi. În serial sunt o pipiță proastă căreia îi pasă doar de faptul cum arată. Am și o parte din genul ăsta în mine, dar nu e 100%. Îmi place să mă joc, să improvizez, să experimentez”, povestea Rebecca pentru cei de la Libertatea cu ceva ani în urmă.

Sursa: Tabu.RO