Recomandare TABU: „Acasă” de Radu Ciorniciuc. Hitul documentar despre familia din Delta Văcărești

Săptămânal, revista TABU își propune să le ofere cititorilor săi recomandări de carte, muzică, teatru sau film, venite din partea unor artiști autohtoni. Astăzi, Andreea Lăcătuș, regizoare de film și producătoare culturală, ne sugerează să vizionăm hitul documentar al anului: Acasă, regizat de Radu Ciorniciuc. În cele ce urmează, vă invităm să descoperiți mai multe despre povestea reală și emoționantă a familiei care a locuit aproape 20 de ani în Delta Văcărești.

Avanpremieră în jungla urbană

Acasă reprezintă filmul de debut al jurnalistului Radu Ciorniciuc. Lansat în toamna acestui an, documentarul a beneficiat de o avanpremieră în mijlocul naturii, chiar în locul unde s-au desfășurat filmările: Parcul Natural Văcărești. Andreea ne spune că proiecția din luna septembrie a fost completată de un tur al deltei împreună cu protagoniștii filmului.

Distins cu Premiul special al juriului pentru cea mai bună imagine la reputatul Sundance Film Festival și cu Marele Premiu The Golden Horn la Festivalul de Film de la Cracovia, Acasă spune povestea familiei Enache, care a trăit aproape 20 de ani în Delta Văcărești. După ce locul a fost declarat zonă protejată, familia a fost nevoită să părăsească delta. Timp de patru ani, regizorul a urmărit îndeaproape procesul de tranziție și adaptare a membrilor familiei la mediul urban.

Este, deopotrivă, accesibil, emoționant și complex, cu o poveste spusă, în bună măsură, din perspectiva copiilor familiei — regizorul le dă spațiu de autoreprezentare, însă cu adevărat admirabil este că autorul a ales să se implice în procesul de integrare al familiei la dinamica orașului. Andreea Lăcătuș, regizoare și producătoare culturală









Documentarul a fost prezent în selecția de la TIFF (Cluj) de anul acesta și în deschiderea One World Romania. S-a bucurat de o serie de proiecții atât în București, cât și în restul țării. Din 15 octombrie, filmul a fost urcat și pe platforma online HBO GO.

La recomandarea Andreei, puteți asculta podcast-uri grozave cu Radu Ciorniciuc, disponibile pe Sound Cloud și Apple Podcasts.

Documentarul contează

Regizoarea ne-a povestit că, odată cu prezentările publice ale filmului, echipa acestuia a lansat campania Documentarul contează.

Campania a fost demarată de o serie de cineaști pentru recunoașterea importanței filmului documentar românesc, care, deși primește validare internațională, nu primește suficient sprijin la nivel local. Filmul este produs de Monica Lăzurean Gorgan, prin Manifest Film. Andreea Lăcătuș, regizoare și producătoare culturală



Deși nu crede că va regiza vreodată un documentar, Andreea se simte foarte inspirată de acest gen și susține că din ce în ce mai mulți tineri încep să descopere frumusețea poveștilor autentice și impresionante ale oamenilor obișnuiți.

Există multe tipuri de documentare, dar pe ea o fascinează, în mod particular, cele care reușesc să dezvolte relații puternice între echipa filmului și oamenii din comunitățile respective, pe care le numește „documentare de proces”.

În plus, Andreea are convingerea că documentarul este o producție cinematografică accesibilă tuturor, iar emoția autentică din spatele poveștilor îi face chiar și pe cei mai pretențioși cinefili să treacă peste greșelile de ordin estetic și tehnic ale acestor filme.

La noi, există o preconcepție legată de filmul românesc contemporan, cunoscut și ca Noul Val. Oamenii consideră că ficțiunile de la noi abundă de clișee despre societatea românească. Cred că documentarul poate fi o alternativă. Aici, ficțiunea este înlocuită cu realitatea. Actanții nu interpretează roluri, ci își trăiesc și povestesc dramele personale. Andreea Lăcătuș, regizoare și producătoare culturală



Noi împotriva noastră

Un alt documetar ce merită văzut este Noi împotriva noastră, realizat de regizoarea Andra Tarara împreună cu tatăl său, Ion Tarara. Filmul a fost proiectat pe 30 octombrie în cadrul Les Films de Cannes à Bucarest. Experiența vizionării acestui documentar a avut un impact emoțional puternic asupra Andreei datorită perspectivei intime și fragile din care este povestit. O fiică încearcă să se apropie de un tată care a fost absent în viața ei.

Este un film puternic și curajos care construiește, pas cu pas, o punte de dialog și cunoaștere reciprocă între o fiică și un tată care suferă de schizofrenie. E un film impresionant de doar o oră și zece minute, care e imposibil să nu stârnească emoție. Vor fi, cu siguranță, și alte ocazii de a-l viziona. Andreea Lăcătuș, regizoare și producătoare culturală



Alte recomandări

HBO GO

colectiv de Alexander Nanău, propunerea României la Oscar, despre primul an de la tragedia petrecută în clubul Colectiv și Toto și surorile lui de același autor, pornit în contextul unui program amplu de intervenție socială al fundației Policy Center for Roma and Minorities, despre povestea lui Toto Horvath, din cartierul Ferentari, și lupta sa pentru o viață mai bună.

DOCUART

Pe www.docuart.ro puteți găsi documentare românești din diferite perioade. Cel mai vechi datează din 1936 și se numește București. Creat de Kurt Wesse și Paul Călinescu, el prezintă imagini cu capitala din perioada interbelică. De asemenea, mai există și filme cu subiecte actuale. De pildă, cel al Paulei Oneț, După fel și chip (2012) despre relația oamenilor cu fotografiile pe care și le aleg pentru propriile monumente funerare.

Andreea ne mai recomandă două filme ale colegilor ei de an: Românești (2014), de Arthur Boruzs, despre neuropsihiatrul Constantin Lupu din Timișoara, care organizează, de peste 30 de ani, proiecte artistice în Peștera Românești, Timiș — „o împletire surprizătoare de informație și observație” — și Brudina de Dragoș Hanciu, un eseu documentar despre singurătate, izolare, dragoste și destin.

SAHIA VINTAGE

Pe https://sahiavintage.ro/, un proiect început în 2013 cu o serie de proiecții din cadrul festivalului One World Romania, puteți găsi filme ale Studioului Sahia, produse între 1950 și 1989.

Filmele documentează viața cotidiană din România și puteți descoperi, prin intermediul lor, atât legături cu trecutul cât și un context / o istorie de creație documentară în România perioadei comuniste. Andreea Lăcătuș, regizoare și producătoare culturală



Cine este Andreea Lăcătuș

Andreea Lăcătuș (n.1993) este o regizoare și producătoare culturală din București. A studiat regia de film la UNATC București, licență și masterat și a avut o bursă de practică în Eger, Ungaria, coordonată de regizorul Csaba Bollók, de la care a învățat cum să aibă încredere până la capăt în propriile propuneri.

Interesată de interdisciplinaritate, Andreea studiază în prezent Psihologia la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca și desfășoară proiecte artistice în care medierea culturală și accesibilizarea culturii sunt parte integrată a procesului.

În 2020 proiectul Prezent! Cort de lectură la Petrila desfășurat împreună cu asociația din care face parte, inCAP, a fost nominalizat la Gala Premiilor AFCN, secțiunea Soluții Inovatoare în Promovarea Culturii Scrise.

Preferă abordări integrate, cu elemente din film, artele spectacolului, artă vizuală și cultură scrisă și crede în structuri orizontale, non-ierarhice.

Alumni a programelor Sarajevo Talents, Directors Lab, Cultural Management Academy, Midpoint Shorts, Film Plus, Drama 5 și RAR – Rezidențe Artistice la Replika 2020.

Bestia, filmul ei de disertație, a fost nominalizat la Golden Goblets Award, Shanghai IFF 2018 și a avut o serie de selecții în festivaluri precum TIFF, Izmir (Turcia), Drama (Grecia), NEXT Film Festival, Filmul de Piatra (Premiul pentru cel mai bun film).

Anul acesta a filmat scurtmetrajul Marea, o producție independentă sprijinită de Film Plus, Cadran Vision, R3 Film Rental, Kfea.ro și de aproape 130 de donatori printr-o campanie de crowdfunding.