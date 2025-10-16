REGULA DE BAZĂ DE CARE SĂ ȚII CONT CA SĂ TRAVERSEZI STRADA ÎN SIGURANȚĂ

Ioana Chicet-Macoveiciuc, cunoscută în mediul online sub pseudonimul „Prințesa Urbană”, povestește din experiența sa în Olanda despre cum copiii mici circulă singuri, în siguranță, pe stradă și cu mijloacele de transport.

Într-o postare recentă, aceasta explică un sfat simplu și util care îi învață pe cei mici să fie atenți în trafic: contactul vizual cu șoferii, o regulă de bază care contribuie la independența și siguranța copiilor.

„De când suntem în Olanda mă tot mir de cum circulă aici singuri copii mici. Fie pe jos, fie cu bicicletele, merg și cu autobuzul sau cu tramvaiul, cu cardul de transport legat de gât. Mai ales în jurul școlilor e plin dimineața de prichindei de șapte, opt ani care vin singuri la școală, fără adulți. Uneori singuri, alteori grupați câte doi, ba unii au și frați mai mici cu ei.La început am fost șocată (nu mi-aș lăsa copiii singuri pe stradă în București la șapte ani nici plătită), apoi am înțeles de unde vine această relaxare de a-ți lăsa copilul singur pe stradă de la vârste mijlocii.

În primul rând, din încrederea generală în societate.Aici, copiii sunt crescuți cu convingerea că adulții din jur sunt amabili, atenți și drăguți și dacă ai vreo problemă, te vor ajuta imediat. Copiii sunt deschiși cu străinii, cer ajutorul, răspund imediat dacă sunt întrebați. În cartier s-a întâmplat frecvent să mă trezesc în casă cu copiii altora, care au intrat să se adăpostească de ploaie torențială. Sau în curtea școlii, să îmi spună vreo fetiță că îi place fusta mea.”

Ioana Chicet-Macoveiciuc menționează și distanța mică la care se află de obicei școalaa față de casă. „În al doilea rând, copiii merg la școala din cartier, care e la câteva minute de casă, cu maximum una sau două traversări. Limita de viteză pe stradă e de 30 de km la oră în cartiere și se respectă (cu mici excepții).”

Un alt element al siguranței copiilor este legatul de faptul că sunt puține mașini pe stradă. „Apoi, pentru că sunt atât de multe biciclete și pietoni (mașinile sunt în minoritate), șoferii sunt atenți la ce se întâmplă în jur.Și pentru că nu e trafic, nici disperare nu e să recuperezi pe șosea timpul pe care l-ai pierdut stând de șase ori la semafor. Și pentru că se face educație rutieră acasă și la școală de la vârste mici. Copiii învață de la școală, dar și în familie, de la 4 ani, ca atunci când traversează, să facă contact ochi în ochi cu șoferul. Așa te asiguri că te-a văzut și îi mulțumești, iar el îți zâmbește.”

Spre finalul postării autoarea formulează regula care le oferă copiilor siguranță atunci când traversează. „Dacă nu ai făcut contact vizual, nu traversezi, chiar dacă ai prioritate. E super simpatic când te apropii de o trecere unde așteaptă 20 de prichindei, toți cu ochii la tine, iar când te uiți în ochii lor și le faci semn să treacă, toți mulțumesc și apoi fac contact vizual cu șoferii de pe celălalt sens.

E foarte plăcut și liniștitor să vezi ce frumos și sigur curg lucrurile, iar pentru ei e foarte bine să înceapă să fie independenți de mici!Mă gândesc că e un sfat simplu și util, ușor de explicat și de dat mai departe indiferent de țară sau de sistem. Ah, neapărat să zic, dacă tot am deschis acest subiect, de cartea de educație rutieră cu Ema și cu Eric, unde sunt vreo 40 de idei utile despre cum să învățăm copiii să fie în siguranță în trafic. Are mare succes, dar mă gândesc că poate nu toată lumea a aflat despre ea.”, a scris aceasta Prințesa Urbană pe Facebook.

Sursa: Tabu.RO