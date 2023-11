Reteaua GRAL Medical&Oncofort deschide in Bucuresti un centru de terapii complementare: Recharge Wellness Center

Situat in centrul Bucurestiului, pe strada Caloian Judetul nr 16, universul de wellbeing, Recharge Wellness Center, cel mai nou proiect al retelei GRAL Medical&Oncofort, reprezinta un nou concept de wellness in care au fost aduse laolalta terapii adjuvante concepute special pentru oamenii ocupati, stresati, din ce in ce mai obositi dar in acelasi timp si din ce in ce in ce mai preocupati de starea lor de bine. Recharge Wellness Center a fost gandit ca un concept integrat care pleaca de la un plan de nutritie, ce poate fi completat cu perfuzii de vitaminizare in functie de nevoile fiecaruia, oxigenoterapie, salina, masaje terapeutice. Perfuziile pot fi folosite si doar pentru a reda tonusul fizic si mental si pentru prevenirea imbatranirii.

Echipa Recharge Wellness Center este completata de medici specialisti in endocrinologoie, nutritie, medicina sportiva, specialisti in masaj si drenaj limfatic.

Oxigenoterapie, salinoterapie, masaj de relaxare, perfuzie pentru vitaminizare, nutriție personalizată, drenaj limfatic, medicină sportivă. Sunt terapii complementare și servicii medicale oferite într-un centru nou-nouț inaugurat de Gral Medical, în București, situat in incinta spitalului Oncofort Caloian.

”Astfel de terapii pot fi oferite atât persoanelor sanatoase care vor sa aiba grija de starea lor de bine dar si pacientilor cu afecțiuni care sunt influentate de stress si oboseala. Terapiile adjuvante sunt menite să echilibreze organismul și psihicul, ajutând, astfel, la o bună stare de sănătate. Impreuna cu Georgeta si Robert Serban am creat acest concept. Din experienta proprie, a fiecaruia dintre noi, am observant ca pe langa nevoia de tratamente medicale pentru diverse probleme medicale, apare si nevoia unui raspuns la starea noastra generala, de oboseala, stress si lipsa de timp. Atunci am venit cu acest concept de wellness center in care am adus laolalta terapii de suport (adjuvante) care nu doar iti imbunatatesc starea de sanatate dar te fac si sa te simti bine”, Sorina Degeratu, manager Recharge Wellness Center.

Va asteptam de luni pana vineri pentru a primi rasfat si stare de bine, pentru programari puteti apela 0723.352.653.

Va prezentam mai jos terapiile oferite in cadrul Recharge Wellness Center:

Oxigenoterapie hiperbara: prin furnizarea de oxigen sub presiune ridicată, aceasta terapie are efecte anti aging, imbunatateste circulatia sanguina, accelerareaza procesul de vindecare și regenerarea tesuturilor, îmbunătățeste stărea de bine generala si creste nivelul de energie.

Salina: expunerea la aerosolii de sare ajuta la ameliorarea afectiunilor respiratorii, cum ar fi astmul, sinuzita, bronsita si alergiile, dar și la reducerea stresului și îmbunătățirea starii de bine generala.

Vitaminizarea intravenoasa presupune administrarea de vitamine, minerale si alte substante nutritive direct in fluxul sangvin, avand ca rezultat absortia rapida si completa a nutrientilor, evitand digestia si metabolismul intestinal. Beneficiile acestui tratament includ cresterea nivelului de energie, hidratarea eficienta a organismului, imbunatatirea sistemului imunitar, a aspectului pielii, ameliorarea simptomelor de obosela si stress.

Sacanarea corporala: analiza posturii, masa musculara, tesut adipos, circumferinte, volume corporale.

Planuri personalizate de nutritie.

In functie de obiective si sub indrumarea medicilor, serviciile pot fi accesate sub forma de pachete care imbina programe de nutritive, inclusive scanare corporala, oxigenoterapie, salina, masaj si vitaminizare intravenoasa.

