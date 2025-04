Rețeta de drob de miel a lui Cătălin Scărlătescu

Cătălin Scărlătescu și-a dezvăluit unele secrete din bucătărie, acum în prag de sărbători.

Potrivit celebrului jurat de la MasterChef, care s-a făcut remarcat și la „Chefi la cuțite”, cea mai simplă rețetă pentru masa de Paște este cea de pulpă de berbecuț sau de miel.

„V-o spun pe cea mai simplă. Pulpă de berbecuț sau de miel. O cană de apă, o mână de sare, la cuptor, slow cooking, atât. Nu încercați să puneți alte ingrediente, pentru că o să ucideți gustul cărnii fragede și spectaculoase. N-aveți cum să greșiți, apă și sare, atât”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu pentru Click.

Întrebat ce ar trebui să mai mănânce românii cu ocazia Sărbătorilor Pascale, bucătarul a afirmat că drobul de miel nu ar trebui să lipsească de pe masă. Și a oferit și o rețetă simplă.

„Drobul de miel. Prima dată opăriți toate organele, după care ori le tăiați cubulețe micuțe, ori cubulețe mai mari, ori le dați la mașina de tocat. Puneți verdeață multă, ceapă verde și ouă. Le băgați în prapure, apoi la cuptor și gata. Se mănâncă cu muștar”, a mai spus juratul de la MasterChef pentru sursa citată.

Cătălin Scărlătescu a dezvăluit și care este mâncarea lui preferată de Paște și, fără să stea prea mult pe gânduri, a afirmat că borșul de miel.

„Borșul de miel. Eu sunt ciorbar, îmi place ciorba din toate pozițiile. Borșul de miel și friptura de miel. Astea două sunt nelipsite. Pe urmă bătaia cu ouă și hai să facem din ouăle alea tot felul de sandvișuri, tot felul de salate, tot felul de nu știu ce mâncăruri cu ouă. Trebuie un borș din huște, neapărat. Mai există pe piață o sticlă verde de plastic. Acela e singurul borș care poate să fie băgat în seamă”, a afirmat bucătarul.

Rugat să spună ce desert ar fi bun pentru masa de Paște, Cătălin Scărlătescu a spus că nu se pricepe deloc la dulciuri și că preferă să cumpere desertul sau îl primește de la vecinele lui.

„Nu mă pricep la dulce. Dulcele îl cumpăr. Toate vecinele mele de pe stradă se întrec în a-mi face mie tot felul de cornulețe, de alea vechi, de pe vremea bunicii, alea făcute cu osânză. Prăjitura aia în straturi. Acum toate vecinele mele știu să facă prăjituri. Am găsit undeva caietul bunicii mele și le-am dat rețetele. Am și făcut la un moment dat cu răposatul Răzvan Ciobanu un șorț cu acea prăjitură și am dat vreo 300 de șorțuri și a rămas rețeta aia faimoasă cu prăjitura la stradă”, a încheiat juratul de la MasterChef.

Sursa: Tabu.RO