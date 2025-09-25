Tabu
RIHANNA A NĂSCUT O FETIȚĂ. CE NUME INEDIT I-A ALES + PRIMELE IMAGINI

by Andreea Damian
Rihanna a devenit mamă de fetiță. Artista din Barbados a dat naștere celui de-al treilea ei copil cu rapperul  A$AP Rocky.

Vedeta a născut a treia oară în secret, pe 13 septembrie, aflându-se despre nașterea fetiței abia după ce Rihanna publicat prima fotografie cu fiica sa. Micuța a primit numele Rocki Irish Mayers.

În imagini, cântăreața apare ținându-și bebelușul îmbrăcat într-un body roz, iar alături a arătat și o pereche de mănuși roz cu panglici, purtând în același timp un inel inscripționat cu cuvântul „Mom”. 

„Rocki Irish Mayers, 13 septembrie 2025”, a scris Rihanna în descriere, etichetându-l pe partenerul său. 

Cei doi artiști au anunțat că așteaptă cel de-al treilea copil în mai 2025, chiar pe covorul roșu al Met Gala, acolo unde Rihanna și-a etalat pentru prima dată burtica de gravidă. 

Rihanna și A$AP Rocky sunt deja părinții a doi băieți: RZA, născut în 2022, și Riot, venit pe lume în 2023. Potrivit apropiaților cuplului, cei doi și-au dorit dintotdeauna o familie numeroasă și să aibă copiii apropiați ca vârstă, pentru ca aceștia să crească împreună și să aibă o legătură strânsă.

