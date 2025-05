Rihanna, însărcinată a treia oară! Și-a etalat burtica la Met Gala, într-o ținută excentrică FOTO

Rihanna este din nou însărcinată, confirmând astfel zvonurile care circulau în ultimele săptămâni. Artista a făcut marele anunț în stilul ei caracteristic: chiar la Met Gala 2025, cel mai important eveniment de modă al anului.

Rihanna și-a confirmat a treia sarcină odată cu apariția sa pe covorul roșu. Îmbrăcată într-o creație semnată Marc Jacobs, artista și-a etalat burtica de gravidă într-un corset gri, o fustă lungă până în pământ care imita un sacou și o jachetă scurtă neagră, într-un look sofisticat și nonconformist.

Ținuta a fost completată de un accesoriu statement – o pălărie supradimensionată, o cravată cu buline vișinii, pantofi cu vârf ascuțit și bijuterii semnate Belperron și Verdura.

Partenerul ei de viață, rapperul A$AP Rocky, care a fost copreședinte al evenimentului din acest an, a confirmat vestea într-un interviu pentru Associated Press: „Este un sentiment incredibil. A venit timpul să le arătăm oamenilor la ce am lucrat. Suntem foarte fericiți și ne bucurăm că toată lumea împărtășește această bucurie cu noi.”

Rihanna (37 de ani) și A$AP Rocky (36 de ani) formează un cuplu din 2020 și au deja doi băieți: RZA, în vârstă de doi ani, și Riot, în vârstă de un an.

Cei doi au sosit separat la Muzeul Metropolitan de Artă din New York, dar fiecare cu un look impecabil – deja o tradiție pentru cuplul celebru.

Sursa: Tabu.RO