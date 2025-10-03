ROBBIE WILLIAMS, PUS SĂ DEA ȘPAGĂ ÎN BULGARIA

Doi ofițeri ai Agenției Executive „Administrația Autovehiculelor” din Bulgaria au fost arestați după ce au cerut mită șoferilor de camioane care aduceau echipamente pentru concertul lui Robbie Williams la Sofia. În casele lor, anchetatorii au găsit peste 40.000 de euro și 5.000 de leva.

Incidentul s-a petrecut în data de 25 septembrie, lângă Sofia.

Angajații Agenției pentru Administrarea Transportului Rutier au oprit camioanele lângă Sofia și le-au cerut șoferilor britanici 600 de euro.

Potrivit anchetatorilor, pentru că nu vorbeau bine engleza, au folosit Google Translate. Mai mult, i-au trimis pe șoferi la bancomat ca să scoată bani.

Ulterior, șoferii au alertat Ministerul bulgar de Interne și ambasada Marii Britanii. Ofițerii au fost reținuți și concediați.

În urma perchezițiilor la locuințele și mașinile celor doi, poliția a descoperit peste 40.000 de euro și 5.000 de leva, scrie Novinite. com.

Procurorii au deschis dosar penal pentru luare de mită, infracțiune care se pedepsește cu până la 6 ani de închisoare, amendă și confiscarea unei părți din avere.

Cei doi sunt reținuți pentru 72 de ore, urmând ca judecătorii să decidă dacă vor rămâne în arest preventiv.

Sursa: Tabu.RO