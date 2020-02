Românca Ioana Gomoi a făcut carieră în China! De ce nu se teme femeia de coronavirus?

La sfârșitul lunii decembrie 2019 o româncă era premiată de Guvernul Chinei pentru merite deosebite în televiziune aduse țării în care s-a mutat în urmă cu 2 ani. Ioana Gomoi este o tânăra în vârstă de 29 de ani din Bumbeşti – Jiu, judeţul Gorj care a luat viață de la capăt la mii de kilometrii într-o ţara cu o cultura diferită alături de oameni diferiţi. Tabu a stat de vorba cu tânăra regizoare și i-a aflat povestea și a aflat de ce nu se teme de coronavirus.

“Am încredere că guvernul Chinei va reuși să țină în frâu acest coronavirus. În acest moment orașele sunt goale, nu mai e nimeni pe străzi, însă noi muncim și ne vedem de treabă. Eu locuiesc si muncesc în Bejing. Șefii ne-au distribuit măști și nu sunt deocamdata probleme. Totul va intră în normal în curând”, ne-a mărturisit, în exclusivitate regizoarea de documentare. Tabu a aflat cum a ajuns ea în China și cum a fost premiată la sfârșitul anului 2019 pentru merite aduse țării în care s-a mutat.

Ioana Gomoi a vut parte de o mare surpriză la final de an când a fost premiată pe 22 decembrie la “Forumul Global al Talentelor” (Talents Forum & Global Talent Summit 2020). “Nu-mi vine să cred că am primit un premiu special de la Guvernul Chinei pentru ceea ce am realizat aici. Sunt primul român care ia premiul acesta și sunt foarte entuziasmată. Este un premiu pe care îl primesc tot felul de somități și am rămas surprinsă când am primit nominalizarea. A fost un cadou special de Crăciun. M-am bucurat că i-am impresionat pe chinezi. Am avut un șoc, pentru că eu sunt doar de doi ani aici și nu mi-a venit să cred”, ne-a povestit Ioana.

Tânăra are Masterul în Producţie şi Comunicare Audiovizuală, însă în copilărie existau alte planuri pentru ea. “Mama lucra în sistemul sanitar şi îşi dorea foarte tare că eu să fiu doctor. Pe la 8 ani am participat la un concurs pentru copii la postul de radio local. Trebuia să suni în direct şi să spui o poezie și ea a zis să sun și eu. Aşa am făcut şi am recitat o parte din «Luceafărul». Prezentatorul de atunci credea că citesc din carte şi m-a chemat în studio să recit în faţa lor. Au rămas interzişi şi mi-au oferit un premiu, dar şi o colaborare permanentă cu postul de radio. De la 8 ani până la 17 ani am fost prezentator de radio. La 17 ani am avut propria mea emisiune, apoi am plecat la facultate şi am ales Jurnalismul.

După aceea, m-am dus la facultatea de Imagine. În final, am absolvit un Master de Producţie şi Comunicare Audiovizuală, iar apoi am dat doctoratul”, ne-a povestit tânăra, care a regizat multe videoclipuri. Ioana Gomoi a colaborat cu o mulțime de vedete, de la Marcel Pavel, la Pavel Stratan, Adrian Enache sau Paula Seling, însă la un moment dat a decis să înceapă o nouă viață în China, la Bejing. Acolo s-a angajat la o televiziune unde e prezentatoare și reporter. “Eu lucrez la grupul Radio TV – China, au multe rețele, lucrez foarte mult, cu grupul media internațional Radio TV China”, ne-a spus tânăra.

Cel mai interesant lucru e că și-a dorit să trăiască aici. “Din păcate, România nu mă ajută pe documentar și jurnalism Internațional și plimbându mă pentru videoclipuri prin afară începusem să îmi filmez singură una altă pe diferite subiecte că să îmi fac mâna pe reportaj și documentar. Povestea la cum am ajuns eu în China lasă pe toți cu gură căscată. Mi-am dorit toată viață să fiu și eu aici. Pe scurt e că toată copilăria mea mi am petrecut o printre cărți- și acum citesc destul de mult. Mereu spuneam mamei mele – vreau și eu să trăiesc în China. Mult spus, Armata de Teracotta, Dinsatiile, Orașul Interzis, etc.

Am citit despre China așa de mult încât pentru mine nu a fost un mare șoc cultural când am ajuns aici. Și uite că a venit 2016 și am primit un telefon din China. Am primit o oferta să lucrez aici și am acceptat pe loc. Aici am tot felul de proiecte de documentar, prezint tot felul de emisiuni tematice. Pentru documentarele pe care le fac povestea este amuzantă. Pentru că eu mi le filmez absolut singură. Când călătoresc am ajuns că e mai bine să o fac singură, pentru experiență personală. De cele mai multe ori noi călătorim în echipe dar în momentul în care eu mă apuc să mi filmez documentarul colegii mei pleacă de lângă mine și eu îmi filmez aproape totul singură. Inclusiv pe mine.

M-a ajutat foarte mult experiență și din România și faptul că am călătorit destul de mult că să pot să filmez practic singură inclusiv pe mine. Este destul de amuzant să filmezi singur pe stradă, colegii tăi se duc peste drum…. La un moment dat, într un oraș, am pus camera în stradă și trăgeam replici. Colegii mei erau pe partea cealaltă că să se asigure că e ok. A trecut un tip din Canada și a zis “This is China”, așa se numește seria de documentare pe care le fac. Cumva el m a recunoscut și a zis că m a văzut la TV. Am 2 tipuri de documentare, fac o serie de documentare pentru cele mai frumoase orașe ale Chinei, în principiu sunt extrem de multe și nu cred că îmi va ajunge toată viață să le acopăr.

Dar vreau să le acoper mega metropolele Chinei, Bejing, Sanhai, etc. Și unul este deja lansat, va mai urmă unul săptămâna această. A două parte, sunt diferite documentare tematice pe diferite teme, mai ales de interes național. Mai urmează foarte multe documentare despre orașe din China pe care le prezint cum arată. Plus alte documentare tematice, cu teme interesante pe care și piață internațională le-a adus în discuție. Vor urmă multe alte emisiuni, interviuri cu personalități internaționale sau cu cei din China. Poate cea mai interesantă parte cu documentarele este că acum am acordul companiei datorită faptului că cele de călătorie și tematice eu le filmez, editez, apar, pun vocea, am dreptul să public pe propriile mele rețele. Dacă vreau să un cont de youtube pot să fac asta și o fac deja. Am vrut să le am la portofoliul meu și colegii mei au fost de acord”, a mai povestit tanara in exclusivitate pentru Tabu.

