Rose Leslie şi Kit Harington au devenit părinți

Actorii Rose Leslie şi Kit Harington, cunoscuţi din serialul „Game of Thrones”, au devenit părinţi. Cuplul are un băiețel, a confirmat un reprezentant pentru revista People.

La trei ani după ce s-au căsătorit, actorii în vârstă de 34 de ani și-au întâmpinat primul copil. Page Six a publicat marţi mai multe fotografii realizate în Londra, în care Leslie apare ţinând la piept nou-născutul.

Kit Harington and Rose Leslie photographed with baby for first time https://t.co/omTZtm2CdF pic.twitter.com/W6cSHwYy67