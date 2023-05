Roxana Ionescu, mamă după ce a pierdut sarcina

Roxana Ionescu este căsătorită cu Tinu Vidaicu, alături de care trăieşte o poveste de dragoste de mai mulţi ani.

Acum patru ani, vedeta a pierdut o sarcină cu doar trei luni înainte să nască. După perioadă dificilă, în care a avut nevoie de psiholog, Roxana a vorbit în premieră despre despre trauma prin care a trecut.

„Cel mai trist moment, cel în care am avut cea mai mare pierdere, atunci când am pierdut sarcina la o perioadă destul de înaintată. Ce mă bucură cel mai mult e că am depășit acel moment, că putem vorbi despre acest lucru și că încercăm din nou. Iar cel mai frumos moment, cel în care mi-am cunoscut cu adevărat iubirea, și că acum, după zece ani, vorbesc cu același entuziasm despre asta”, a declarat Roxana Ionescu pentru Cancan.

Vedeta a trecut peste perioada neagră din viaţa ei şi este pregătită să devină mamă. „Mi-aș dori și mâine, dacă s-ar putea. Pe cât de curând posibil. Dar aici nu ține de noi”, a mai spus Roxana Ionescu.

Sursa: Tabu.RO