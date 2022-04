Ruby a ajuns la închisoare. Primele imagini cu artista din penitenciar

Ruby, pe numele ei real Ana Claudia Grigore, este una dintre cele mai apreciate artiste din România, mai ales atitudinea ei degajată şi sinceră, cu care a cucerit foarte mulţi fani.

Recent, vedeta a fost fotografiată într-un penitenciar, iar fanii s-au alarmat imediat.

Ruby i-a liniștit și le-a spus că a început filmările pentru un film și le-a arătat internauților prin ce locuri umbla la ceas de seară.

„Nu pot să filmez aici, sunt în penitenciar. N-am glumit, n-am voie să vă spun, nici n-am voie să filmez, ce fac eu acum e ilegal, practic poate să mă întoarcă de unde am ieșit, poate să mă bage la mititica, pe acolo se intră la mititica, dar eu am ieșit. Sunt mititică și cumințică eu. Să înțelegeți, de astăzi am început filmările unei foarte mari producții cinematografice. Am filmat aici pe mititica și mă duc acăsică. Pa, m-am eliberat!”, a spus Ruby pe InstaStory.