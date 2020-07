Ruby, probleme cu poliția!

Ana Claudia Grigore sau Ruby s-a mutat în casă nouă de ceva timp însă tot mai are de făcut schimbări, modificări și tot felul de accesorii care trebuie să între în casă. Jacuzzi-ul pe care și l-a achiziționat nu a putut fi urcat cu elicopterul la etajul 18 din cauza pandemiei și cei din bloc au chemat poliția pentru că l-a urcat pe scări.

Ruby s-a mutat în casă nou, care are terasă unde își poate invitat prietenii mai ales după ce își va monta și jacuzzi care i-a făcut probleme. Pentru că acesta cântărea foarte mult a fost adus pe scări, 18 etaje, ceea ce i-a eneravat pe vecini și administrator care au chemat poliția. Ruby a tratat toată situația cu zâmbetul pe buze și le-a explicat polițiștilor că nu afectează cu nimic structura blocului și chiiar a făcut un vlog cu toate problemele pe care le-a avut. Solistă care tocmai a lansat piesă “Rapido” alături de Costi Ioniță și Florin Salam, este foarte fericită că a împăcat pe toată lumea cu deciziile luate și acum are jacuzzi și speră să nu se mai supere vecinii și nici administratorul. Ce probleme a mai întâmpinat solistă vedeți în vlogul de mai jos pe care solistă care a devenit celebra cu refrenul “Stinge lumina”, l-a făcut în cea mai grea zi din viață ei.