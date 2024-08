S-a aflat de ce a divorţat Maria Popovici de Mincu

Maria Popovici a anunțat că s-a despărțit de soțul ei, Mincu, după o căsnicie de 6 ani. Câștigătoarea iUmor nu a vrut iniţial să ofere mai multe detalii despre motivul divorțului, dar ulterior a început să vorbească.

Maria Popovici a publicat un mesaj în care a explicat că despărțirea s-a produs de ceva timp, dar au ales să țină această informație departe de ochii publicului. De asemenea, câștigătoarea iUmor a menționat că nu intenționează să discute în detaliu despre motivele care au dus la separare, solicitând fanilor și presei să respecte intimitatea lor în această perioadă dificilă.

În spațiul public, au apărut mai multe informații despre posibilele motive care au dus la divorț. Potrivit EVZ.ro, Maria și Mincu ar fi decis să se despartă, în urma unor divergențe survenite pe plan profesional.

Ei bine, actrița nu a vrut să lase lucrurile așa și a ieșit public pentru a lămuri situația. Maria Popovici le-a transmis urmăritorilor săi din mediul online că ea și fostul soț nu au oferit nicio declarație oficială.

„Așa de mult nu voiam să fac din astea… Nu aveți nici cea mai vagă idee cât de mult nu îmi doream să fac din astea. Eu și cu Mincu nu am dat nicio declarație în presă. În afară de ce am postat pe paginile noastre de Instagram, altă declarație nu există (…) Înțeleg și îmi asum mai ceva ca la Insula iubirii, că nu ai încotro. Exact așa cum am scris în postare, este singurul adevăr, restul nu preocupă pe nimeni în afară de prietenii și familia noastră, oamenii apropiați. Înțeleg, e normal, și eu la viața mea am citit chestii din astea și am bârfit, dar noi nu am dat declarații în presă”, a spus Maria Popovici pe contul ei de Instagram.

Cei doi comedianți, foarte îndrăgiți în România, au decis să pună capăt relației lor, iar Maria a împărtășit vestea cu fanii săi printr-un mesaj pe rețelele de socializare, în care, contrat obiceiul de pe scenă, a cerut intimitate.

Sursa: Tabu.RO