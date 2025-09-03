S-A ALES SUCCESOAREA CELEBREI ANNA WINTOUR LA FAIMOASA REVISTĂ VOGUE

Vogue a numit-o pe Chloe Malle – fiica actriței Candice Bergen și a regizorului Louis Malle – în funcția de nouă directoare de conținut editorial, înlocuind-o pe celebra Anna Wintour, care a anunțat că se va retrage în iunie, după 37 de ani la conducerea revistei, relatează The Independent.

„Moda și mass-media se transformă într-un ritm uluitor și sunt extrem de încântată să fac parte din acest proces. Mă simt, de asemenea, foarte norocoasă că o am pe Anna drept mentor”, a transmis Chloe Malle.

La rândul său, Wintour a subliniat: „Într-o perioadă de schimbare, atât în interiorul modei, cât și în afara ei, Vogue trebuie să rămână un reper și, în același timp, un lider vizionar. Chloe a demonstrat de multe ori că știe să îmbine tradiția unică a revistei cu perspectivele de viitor. Sunt entuziasmată să continui să lucrez cu ea, ca mentor, dar și ca învățăcel, în timp ce ne va ghida către noi orizonturi”.

În vârstă de 39 de ani, Malle a fost anterior editor la Vogue.com și gazda podcastului The Run-Through with Vogue. Numirea sa survine chiar înainte de Săptămâna Modei de la New York (11–16 septembrie) și marchează o schimbare majoră, având în vedere că mandatul de aproape patru decenii al lui Wintour a redefinit atât Vogue, cât și întreaga industrie a publicațiilor de modă.

Deși renunță la funcția de redactor-șef, Wintour, 75 de ani, va rămâne director global de conținut la Condé Nast și director editorial global al Vogue.

Malle a avansat treptat în ierarhia revistei – de la editor social la gazdă de podcast și apoi editor digital. Printre realizările sale se numără coordonarea nunții lui Naomi Biden la Casa Albă (2022) și un interviu exclusiv cu Lauren Sanchez înaintea căsătoriei cu Jeff Bezos.

Potrivit publicației Puck, pe lista candidaților s-au aflat și Roger Lynch (CEO Condé Nast), Sara Moonves (redactor-șef la W) și Nicole Phelps (responsabilă pentru Vogue Runway și Vogue Business).

Sursa: Tabu.RO