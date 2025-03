Sali Levent, dat afară de la „Te cunosc de undeva”, pentru că ar fi venit drogat la filmări

Este scandal mare la Antena 1! Sali Levent, unul dintre concurenții de la „Te cunosc de undeva”, a fost dat afară de șefi. Se pare că actorul ar fi venit drogat la filmări și nu o dată, ci de mai multe ori.

Pentru prima dată în istoria show-ului, un concurent a fost eliminat înainte de a începe difuzare emisiunii.

Deși cei de la Antena 1 susțin că ar fi renunțat la Sali Levent pentru că nu ar fi livrat conţinut aşa cum şi-ar fi dorit ei, se pare că adevărul ar fi altul. Actorul i-ar fi forţat pe șefi să ia această decizie din cauza comportamentului său deviant. Mai exact, acesta venea la filmări „albit” la faţă, ba chiar îi îndemna şi pe colegii lui să participe.

Mai mult, fosta soţie a lui Sali Levent, cu care a avut un scandal monstru, ştia se pare de aceste lucruri și îl pândea pentru a-l da pe mâinile oamenilor legii, scrie Cancan.ro.

Sali Levent neagă că și-ar fi bătut soția

Sali Levent rupe tăcerea, după ce a fost acuzat de violență domestică și susține că are probe prin care poate demonstra că nu sunt adevărate acuzațiile care i se aduc. Actorul spune că totul ar fi pornit de la o ceartă în mașină, însă nicidecum nu și-ar fi bătut soția.

Acesta ar avea un video, care dovedește că acuzațiile sunt false. „Nu pot să spun foarte multe lucruri pentru că este un proces intentat şi mă afectează tot ce zic. Mâine, la ora 13:00, am proces. Am nişte probe că nu am făcut aşa ceva. Vreau să arăt că nu sunt un nenorocit cum zice ea. Dintr-o ceartă în maşină, mă trezesc cu chestii de genul. E logodnica mea, nu am crezut că se va întâmpla așa ceva.

Adică te cerţi cu cineva şi… Am un video în care ea vorbeşte întruna şi nu mai are nimic la gât. Chestia aia de la gât este de la ei din casă, o cunosc. O să arăt că eu nu fac aşa ceva. Un om care e bătut aşa cum susține nu iese pe live să facă chestii de genul. La Constanţa a avut loc incidentul. Am primit şi nişte telefoane de ameninţări din partea familiei ei”, a mărturisit Sali Levent.

Sursa: Tabu.RO